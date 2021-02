L’attore olandese Marwan Kenzari, noto per il ruolo di Jafar nel remake live-action Aladdin, ha firmato per recitare nel film DC Black Adam. A riportare la notizia il sito The Hollywood Reporter che purtroppo non rivela dettagli sul personaggio che Kenzari andrà ad interpretare.

Kenzari si unisce al protagonista Dwayne Johnson e ai confermati Quintessa Swindell (Trinkets) come Cyclone, Aldis Hodge (L’uomo invisibile) come Hawkman, Noah Centineo (P.S. Ti amo ancora) come Atom Smasher e Sarah Shahi (Hangman – Il gioco dell’impiccato) nei panni di una “professoressa universitaria e combattente per la libertà alla guida del resistenza a Kahndaq.”

Dwayne Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, infatti nasce come villain per poi evolvere in un antieroe che ha fatto parte per breve tempo anche della Justice Society che come avrete notato dal cast farà il suo debutto live-action sul grande schermo.

Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui ci siamo innamorati tutti nel corso degli anni, e quello che posso prometterti è un Black Adam che sento nel mio cuore è quello giusto per radicare la nostra storia all’inizio, questa storia delle origini. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variante di Black Adam che hai amato.

Johnson ha descritto il personaggio come uno “spietato custode della giustizia” aggiungendo che “è il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia.

Kenzari oltre al remake Aladdin ha recitato nel reboot La mummia, il remake Assassinio sull’Orient Express, il fantasy d’azione The Old Guard di Netflix e ha firmato per recitare con Tessa Thompson nel thriller Balestra che segue una schermitrice competitiva caduta in disgrazia che sta lottando per un ritorno olimpico che sotto la pressione del marito e allenatore riceve il prototipo di un dispositivo che le consente di estendere il suo allenamento alle ore di sonno, ma il dispositvo in questione comincerà ad influenzare la mente dell’atleta anche durate il giorno.

Al timone di “Black Adam” c’è il regista Jaume Collet-Serra che segna la seconda collaborazione con Dwayne Johnson dopo averlo diretto nell’avventura Disney Jungle Cruise. Collet-Serra dirige una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani basata su una precedente bozza di Adam Sztykiel. “Black Adam” uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.