Stasera in tv: “Blackout Love” con Anna Foglietta su Rai 2

Blackout Love, su Rai 2 la commedia romantica di Francesca Marino, con protagonista Anna Foglietta nei panni di una donna dal cuore spezzato che pianifica una vendetta contro il suo ex per il quale però sembra provare ancora qualcosa…

La storia che ho immaginato mi è molto vicina, come autrice donna in Italia mi sono spesso trovata in situazioni in cui si da per scontato che io sia interessata esclusivamente a storie al femminile, intese come sottogenere di storie che spaziano dalla lotta per l’uguaglianza alla letteratura “rosa” alla Sex and the City o alla commedia romantica con un generico principe azzurro… Non mi identifico in questo paradigma e, inoltre, credo che anche il genere maschile sia in crisi e alla ricerca di una nuova identità. Ecco perché ho scelto di raccontare questa storia, non perché come autrice donna sia obbligata a farlo, ma perché è il mio lavoro come autrice esplorare la società che mi circonda e il continuo cambiamento di ruoli e percezioni, e voglio farlo in un modo profondamente diverso dalle storie a cui siamo abituate ormai – Francesca Marino

Anna Foglietta: Valeria

Alessandro Tedeschi: Marco

Anna Bonaiuto: Rosemary

Barbara Chichiarelli: Silvia

Alessio Praticò: Fabrizio

Giancarlo Commare: Giulio

Allegra Peluso: Alessia

Maria Elena Antini: Alice

Emmanuele Aita: carabiniere

Christian Ginepro: dottore

Dharma Mangia Woods: Stella

Flaminia Martinelli: Silvia, figlia piccola

Lorenzo Alexander Heimo Hanig: Edoardo, ragazzo di Alessia

Camilla Lazzaretti: Ludovica

Valeria ha la sua vita completamente pianificata. Passa da un uomo all’altro, senza mai voltarsi indietro. Allena una squadra di pallavolo femminile e il suo allenamento va ben oltre le regole del gioco, insegnando alle sue ragazze come essere indipendenti ed evitare il dolore quando si ha a che fare con l’amore. L’unico uomo per cui ha mai abbassato la guardia è il suo ex fidanzato Marco che si era lasciato con lei circa un anno prima, spezzandole il cuore. Quando, dopo un incidente molto insolito, lui torna improvvisamente nella sua vita, Valeria decide che è giunto il momento di vendicarsi di lui. Ma non sarà così facile come pensa…

Blackout Love nasce dal desiderio di esplorare l’amore moderno, attraverso gli occhi di un personaggio femminile non convenzionale, rispetto agli stereotipi di donna a cui siamo abituati.

Una commedia romantica in cui i ruoli si invertono: finalmente c’è la donna al centro della storia, con le sue paure, insicurezze e, soprattutto, con la sua forza e il suo coraggio. Perché credo sia giunto il momento di mostrare finalmente anche questi aspetti del femminile.

Valeria, la protagonista del film, con il suo orgoglio e la sua immaturità emotiva, incarna gli stereotipi sia maschili che femminili. E così fa Marco, che vive dentro la fragile stanza di vetro del suo immenso ma estremamente fragile ego.

Blackout Love, tuttavia, non affronta esclusivamente lo Yin e lo Yang dei ruoli di genere. La storia d’amore tra Marco e Valeria, e gli errori che hanno commesso e stanno ancora commettendo durante il film, fanno rivivere un altro tema molto importante: il problema delle emozioni in un mondo arido e vendicativo.

Uomini e donne non sono mai stati così in guerra come nel 2020, sui social e in camera da letto, e le conseguenze di questi “bombardamenti emotivi” iniziano a farsi vedere. Una società in cui prosperano solo gli scaltri e i cinici, in cui devi costantemente conquistare qualcun altro, ha lasciato il segno nelle menti delle giovani generazioni. Un tempo si diceva “fate l’amore, non la guerra”, ma ora anche l’amore è diventato una guerra.

Ciò che accade ai protagonisti è, in questo senso, rivoluzionario, con una Marriage Story al contrario, un emozionante gioco di Cluedo alla ricerca del colpevole che ha rovinato tutto, del partner da punire… solo per scoprire che in amore o si vince insieme o si finisce per perdere insieme. Per questo motivo, ho scelto un look retrò per questo film, senza tempo e fuori dal tempo, per non invecchiare in pochi anni così come non invecchiano le paure e gli amori che ci portiamo dietro crescendo.

[Francesca Marino]