Blacula: in sviluppo un reboot targato MGM

Blacula, il cult movie horror del 1972, fruirà di un reboot, a dare la notizia il sito Variety che riporta che il progetto è in sviluppo grazie ad una partnership di MGM, Bron e Hidden Empire Film Group. La moderna rivisitazione del film originale avrà luogo dopo gli eventi del film originale e del sequel Scream Blacula Scream, inedito in Italia, in una città moderna post-Coronavirus.

“Blacula” diretto da William Crain vede William Marshall nel ruolo di un principe africano del XVIII secolo di nome Mamuwalde che viene trasformato in un vampiro (e in seguito rinchiuso in una bara) dal Conte Dracula nel castello di quest’ultimo in Transilvania nell’anno 1780, dopo che Dracula si rifiuta di aiutare Mamuwalde a fermare la tratta degli schiavi. Blacula viene sepolto e si risveglia 200 anni dopo, pronto a vendicare la morte dei suoi antenati e dei responsabili di aver derubato per profitto il suo popolo del lavoro, della cultura e del patrimonio.

Nel sequel del 1973 l’esordiente Richard Lawson (Poltergeist, V – Visitors) è un vendicativo aspirante stregone voodoo che compra le ossa di Mamuwalde e le usa per resuscitare il vampiro allo scopo di farne un suo schiavo, ma durante la cerimonia il risorto Mamuwalde morde Willis e lo trasforma in un vampiro assetato di sangue invertendo le parti. I film di “Blacula” fanno parte del cosiddetto genere blaxploitation omaggiato da Tarantino con Jackie Brown e rappresentato da star afroamenricane come Pam Grier e Richard Roundtree, quest’ultimo meglio noto come l’originale Shaft.

Deon Taylor, fondatore di Hidden Empire Film Group, dirigerà il reboot “Blacula” da una sua sceneggiatura scritta insieme a Micah Ranum. Roxanne Avent Taylor è a bordo come produttore per conto di Hidden Empire Film Group.