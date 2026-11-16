Il nuovo capitolo riprende l’universo creato da Ridley Scott nel 1982 e portato avanti da Denis Villeneuve nel 2017, spostando la storia in una Los Angeles dove i Replicanti hanno vinto sugli esseri umani. L’annuncio, rilanciato da Amazon dopo le presentazioni al San Diego Comic-Con e al New York Comic Con, conferma un lancio mondiale in oltre 240 Paesi e territori. Al centro della serie ci saranno Hunter Schafer e Michelle Yeoh, nei ruoli di Cora e Olwen.

La data fissata da Amazon MGM Studios è 25 novembre 2026. Quel giorno Blade Runner 2099 debutterà su Prime Video con tutti gli otto episodi disponibili insieme, senza uscita settimanale. La conferma vale anche per l’Italia: il canale ufficiale Prime Video Italia ha diffuso il teaser con la stessa finestra di lancio internazionale.

Resta da capire l’orario preciso di caricamento per gli utenti italiani. La scheda del titolo indica l’italiano tra le lingue audio e i sottotitoli previsti, anche se la disponibilità finale potrà dipendere dalle impostazioni territoriali del servizio al momento del debutto. Un dettaglio tecnico, certo. Ma per i fan della saga, abituati ad attese lunghe, la notizia vera è già questa: la data c’è.

Los Angeles 2099: dopo la vittoria dei Replicanti cambia tutto

La storia di Blade Runner 2099 si svolge cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. La nuova Los Angeles del 2099 è un luogo in cui i rapporti di forza si sono ribaltati: i Replicanti hanno rovesciato il vecchio ordine e gli esseri umani non sono più al comando. La showrunner Silka Luisa, intervenuta al New York Comic Con dell’11 ottobre, ha parlato di un futuro in cui la rivolta dei Replicanti ha avuto successo e l’umanità ha perso.

Due figure avanzano sotto la pioggia in una metropoli futuristica, richiamo all’atmosfera noir di Blade Runner 2099.

Restano i temi storici della saga: memoria, identità, mortalità, il confine fragile tra vita biologica e artificiale. Ma lo sguardo cambia. Questa volta sono gli uomini, più che le macchine, a dover fare i conti con l’idea della propria fine. Secondo le informazioni diffuse da Amazon, la vicenda ruota intorno a un fuggitivo che custodisce una verità capace di far tremare le fondamenta della città. La sua identità, però, non è stata ancora rivelata.

Cora e Olwen, Hunter Schafer e Michelle Yeoh guidano la miniserie

A reggere Blade Runner 2099 saranno Hunter Schafer, nel ruolo di Cora, e Michelle Yeoh, che interpreta Olwen. Cora è una giovane donna in fuga, costretta a prendere una nuova identità — quella di una Blade Runner — nel tentativo di costruirsi un futuro più stabile. Olwen, invece, è una Replicante ormai vicina alla fine della propria vita. Due figure distanti, quasi incompatibili.

Poi gli eventi le spingono a collaborare. In un’intervista pubblicata da Entertainment Weekly nell’ottobre 2026, Hunter Schafer ha raccontato il lavoro fisico richiesto dalle scene d’azione, tra allenamento, inseguimenti e sequenze con gli stunt. Michelle Yeoh, ha spiegato l’attrice, l’ha aiutata anche nella gestione dei combattimenti.

Nel cast confermato ci sono inoltre Dimitri Abold e Lewis Gribben come interpreti regolari. Tra i ricorrenti figurano Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e l’italiano Maurizio Lombardi. Le cronache dal New York Comic Con hanno citato anche Hugo Hamlet nel ruolo di Buster Friendly, nome che richiama l’immaginario di Philip K. Dick.

Da Ridley Scott a Silka Luisa: produzione, regia e legami con i film

La miniserie è creata e guidata da Silka Luisa, già nota per Shining Girls. Ridley Scott, regista del film del 1982, torna invece come produttore esecutivo. Al momento non risulta annunciato alla regia degli episodi. I primi due sono diretti da Jonathan van Tulleken, tra i nomi legati anche a Shōgun; nella scheda di Prime Video compaiono inoltre Marcela Said, Karena Evans e Ariel Kleiman alla regia.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Amazon MGM Studios e Alcon Entertainment, già coinvolta in Blade Runner 2049. La linea temporale della saga è netta: il primo Blade Runner è ambientato nel 2019, il film di Villeneuve nel 2049, la nuova serie nel 2099. Non è stato confermato il ritorno di Rick Deckard, K o altri personaggi dei lungometraggi.

Per ora, la porta su questo futuro passa da Cora e Olwen. Il teaser è stato presentato a luglio al San Diego Comic-Con, mentre il trailer completo è arrivato l’11 ottobre al New York Comic Con. Una seconda stagione, per ora, non è stata annunciata: Amazon presenta Blade Runner 2099 come una miniserie.