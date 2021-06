Blood Red Sky: trailer italiano del thriller-horror con vampiri di Netflix

Netflix ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di un nuovo thriller-horror con vampiri intitolato Blood Red Sky già ribattezzato “Vampire on a Plane”, citando il famigerato Snakes on a Plane con Samuel L. Jackson oppure “58 minuti per morire incontra Flightplan”. La trama cerca di sparigliare le carte trasformando il vampiro nel protagonista e non nel consueto antagonista. Su un volo di linea una donna dovrà sfruttare i suo poteri di vampiro per sbaragliare alcuni terroristi che hanno dirottato l’aereo con cui sta viaggiando insieme a suo figlio.

“Blood Red Sky” è una digressione sul genere thriller ad alta quota, da Passengers 57 con Wesley Snipes al più recente Non-Stop con Liam Neeson passando per classici come Decisione critica con Kurt Russell, il citato Flightplan con Jodie Foster, il Red Eye di Wes Craven senza dimenticare qualche puntatina horror come Volo 7500 di Takashi Shimizu.

La trama ufficiale: Una donna con una misteriosa malattia è costretta ad agire quando un gruppo di terroristi tenta di dirottare un volo transatlantico notturno. Per proteggere suo figlio dovrà rivelare un oscuro segreto e scatenare il mostruoso vampiro che cela interiormente e con il quale sta combattendo da anni allo scopo di tenerlo nascosto e silente.

Il cast vede protagonista Peri Baumeister (The Last Kingdom, Skylines) nel ruolo della mamma e vampira Nadja, affiancata da Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell, Graham McTavish, Roland Møller, Chidi Ajufo, Sinead Phelps, Rebecca Dyson-Smith, Jim High, Leonie Brill, Gordon Brown, Roy McCrerey, Kai Ivo Baulitz e Rutger Lysen.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Blood Red Sky” è diretto dall’attore, regista e sceneggiatore tedesco Peter Thorwarth alla suan prima co-produzione internazionale. I crediti di Peter Thorwarth includono la regia della commedia d’azione The Last Cop e sceneggiature per il film L’onda e la serie tv Noi siamo l’onda di Netflix. Thorwarth dirige “Blood Red Sky” da una sua sceneggiatura scritta con Stefan Holtz (Il segreto di Marta). Prodotto da Christian Becker il film debutterà su Netflix in streaming e in esclusiva il 23 luglio.

Fonte: YouTube