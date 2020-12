Stasera in tv: “Braven – Il coraggioso” su Italia 1

Cast e personaggi

Jason Momoa: Joe Braven

Stephen Lang: Linden Braven

Garret Dillahunt: Kassen

Jill Wagner: Stephanie

Sasha Rossof: Charlotte Braven

Brendan Fletcher: Weston

Sala Baker: Gentry

Zahn McClarnon: Hallett

Steve O’Connell: Sceriffo Cal Osser

Doppiatori italiani

Francesco De Francesco: Joe Braven

Luca Biagini: Linden Braven

Fabrizio Pucci: Kassen

Marco Vivio: Weston

Christian Iansante: Hallett

Luigi Ferraro: Sceriffo Cal Osser

La trama

Joe Braven (Jason Momoa) è il proprietario di una società di legname che vive con la sua famiglia in Canada. Il padre di Joe, Linden, affetto da demenza, scambia una donna in un bar per sua moglie, provocando una rissa che porta Linden in ospedale. La famiglia decide di fare una pausa nella loro appartata baita di tronchi, dove s’imbattono in uno spacciatore che vuole utilizzare gli affari di Joe come copertura per i su traffico di cocaina.

Il nostro commento

Il regista e coordinatore di stunt Lin Oeding dopo aver diretto una manciata di corti ed episodi di serie tv debutta nel suo primo lungometraggio con un thriller d’azione che vede protagonista il lanciatissimo Jason Momoa meglio noto come l’Aquaman dei film DC calato in una suggestiva ambientazione montana. Oeding dimostra di conoscere il mezzo, dirige con mano sicura un Momoa che ci ha ricordato il Dwayne “The Rock Johnson” dei primi tempi, quello di A testa alta tanto per intenderci, e un cast di supporto ben amalgamato. Chi è in cerca di qualcosa di particolarmente originale rischia una delusione, chi invece ama il genere e i cliché di cui vive e sopravvive potrà godersi un solido thriller con sfumature action che punta tutto o quasi sull’indiscutibile carisma di un attore nato per questo.

Curiosità

Steven Lang e Jason Momoa hanno recitato insieme nel reboot di Conan il Barbaro.

Jason Momoa e Jill Wagner sono apparsi insieme nel film del 2014 Road to Paloma.

Jason Momoa e Zahn McClarnon si riuniscono dopo aver interpretato una coppia di migliori amici nella serie tv Red Road.

Due degli scagnozzi si chiamano, “Ridley” e “Essington”. I nomi di due città nel sud-est della Pennsylvania. Situate nella contea di Delaware, appena a sud dell’aeroporto internazionale di Philadelphia.

Jason Momoa e Jill Wagner hanno recitato entrambi in Stargate: Atlantis, dove Jason ha interpretato il membro principale del cast Ronon Dex.

Jason Mamoa e Zahn McClarnon appaiono insieme anche nella serie tv Frontier.

Le musiche originali del film sono di Ohad Benchetrit e Justin Small che insieme hanno musicato anche il dramma Sognando Alaska, e i thriller The Mandela Effect e Road To Paloma, quest’ultimo diretto e interpretato da Jason Momoa.

La colonna sonora include il brano “Mississippi Queen” di Radio Birds.



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]