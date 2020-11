Bruce Willis sarà uno sceriffo nel thriller d’azione American Siege

Bruce Willis vestirà i panni di uno sceriffo di una piccola cittadina in American Siege. Il sito Deadline riporta che Willis reciterà in questo nuovo thriller d’azione diretto da Edward John Drake.

Il film segue il personaggio di Willis, un detective di New York finito a lavorare in una piccola città dell’Oregon, che

deve sconfiggere una banda di ladri che hanno preso in ostaggio un ricco dottore.

La trama del film rievoca un paio di godibili action, l’Hostage con protagonista proprio Willis e The Last Stand con protagonista Arnold Schwarzenegger. In entrambi i casi due poliziotti di città, rispettivamente un esperto negoziatore traumatizzato e un ex poliziotto di Los Angeles, diventano sceriffi di piccole cittadine tranquille e si ritrovano alle prese con pericolosi criminali di passaggio: Willis se la vede con un banda di rapinatori che prende una famiglia in ostaggio mentre Schwarzy con il boss in fuga di un cartello della droga messicano.

Oltre a Willis, il cast di “American Siege” include altri due recenti acquisti: Rob Gough (foto in alto) visto in Condannato a combattere – The Forgiven e Howard Varney (Red Zone – 22 miglia di fuoco). Il cast è completato da Johnny Messner, Timothy V. Murphy, Johann Urb, Robert Laenen, Stephen Dixon, Buddy Watkins, Kelcey Rose, Johnathan Woodward, Phillip Joe Luke, Blake Marshall e Joshua Cavender Cole.

Edward John Drake, i cui crediti includono il fantasy-horror Broil e il dramma Animals, dirige da una sua sceneggiatura scritta con Corey Large (The Ninth Passenger). Il film è prodotto da Arcana con il CEO della società, Sean O’Reilly, che ha rilasciato un commento sul progetto.

Arcana è stata una società che ha fatto di tutto “dal produttore al consumatore” ed è stata un’esperienza diversa gestire solo il finanziamento e la produzione di questi film con i nostri partner. La produzione di film con Bruce Willis è una di quelle opportunità da non perdere e questo mostra le nostre capacità nei film d’azione e segna una nuova ed entusiasmante opportunità per Arcana Studio.

I produttori sono Large con Sean Patrick O’Reilly, Steven Eads, Matthew Helderman. La società Arcana Studio ha cofinanziato il film con BondIt Media Capital, in seguito alla loro recente collaborazione su Apex, altro film d’azione con Willis, diretto da Drake, prodotto da Large e attualmente in post-produzione.