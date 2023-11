Buon Natale da Candy Cane Lane debutta il 1° dicembre in esclusiva su Prime Video e nell’attesa vi proponiamo un video musicale ufficiale del brano “Miracle” incluso nella colonna sonora e un set di nuovi poster ufficiali con i personaggi del film.

Le musiche originali del film sono del compositore/bassista/cantautore e produttore discografico Marcus Miller (House Party, Detective Shame: indagine ad alto rischio, Tutta colpa di Sara, Save teh Last Dance 2, Tutti odiano Chris). Marcus Miller e il regista Reginald Hudlin hanno già collaborato per la commedia Il principe delle donne.

Quarantacinque anni di carriera e due Grammy Awards: questi sono solo alcuni dei riconoscimenti attribuiti a Marcus Miller in tutto il mondo, a cui si aggiungono collaborazioni con i più grandi del jazz, da Miles Davis a Herbie Hancock. Marcus Miller ha fatto la storia come uno dei più grandi bassisti jazz del mondo. Definito come uno degli artisti più influenti del nostro tempo, Marcus Miller sale alla ribalta come bassista della band di Miles Davis negli anni Ottanta. Conosciuto per le sue fluide capacità di improvvisazione e per la sua inclinazione verso il funky e il jazz contemporaneo, il suo stile distintivo si caratterizza per una combinazione unica di funk, groove, soul. Nella sua carriera Miller è stato selezionato come Artista per la Pace dell’UNESCO, diventando anche portavoce del progetto SlaveRoute. Bass Player Magazine lo ha inoltre inserito nella lista dei dieci jazzisti più influenti di questa generazione. Chiunque abbia ascoltato la musica di Miller o abbia assistito ai suoi concerti dal vivo, sa che si troverà di fronte a un’esperienza davvero straordinaria: il potente suono del basso jazz/funk si manifesta in tutta la sua forza con una musica in grado di oltrepassare i confini, portando il jazz a nuovi livelli.

Buon Natale da Candy Cane Lane – Le canzoni del film

La colonna sonora di “Buon Natale da Candy Cane Lane” include due cover di Chlöe che rivisitano un paio di classici natalizi: Merry Christmas Baby di Otis Redding, presente nella sequenza dei titoli di testa del film (disponibile per lo streaming/download esclusivamente su Amazon Music) e Winter Wonderland) di Darlene Love.

La colonna sonora include anche la canzone originale Miracle, scritta da Raphael Saadiq (Lovecraft Country, Insecure, The After Party, Underground, Black Nativity) feat. Kelli-Leigh, cantante britannica conosciuta soprattutto per essere la vocalist dei singoli numero uno nel Regno Unito “I Got U” di Duke Dumont con Jax Jones (cover di “My Love Is Your Love” di Whitney Houston) e “I Wanna Feel” di Second City, come così come cantante nella top 10 dei singoli del Regno Unito “More Than Friends” di James Hype. Nel 2011, Kelli-Leigh si è unita alla band itinerante di Adele come cantante di supporto. Il 23 febbraio 2018, ha pubblicato il suo singolo di debutto da solista “Do You Wanna Be Loved Like This?”, attraverso la sua etichetta discografica Music Core Limited.



Buon Natale da Candy Cane Lane – I nuovi poster personaggi

