Casting news per Nitram, il film drammatico di Justin Kurzel (Assassin’s Creed) che rievocherà gli agghiaccianti eventi del massacro di Port Arthur. Il sito Deadline riporta che Caleb Landry Jones (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”), Judy Davis (“The Dressmaker”), Anthony LaPaglia (“Lantana”) ed Essie Davis (Babadook) che ha già lavorato con Kurzel in True History of the Kelly Gang e il live-action Assassin’s Creed.

Justin Kurzel dirige “Nitram” da una sceneggiatura dell’esordiente Shawn Grant, che in precedenza ha prodotto la sceneggiatura dell’esordio di Kurzel Snowtown del 2011.

Il Massacro di Port Arthur è una strage avvenuta nella località di Port Arthur, nello stato australiano della Tasmania, il 28 e il 29 aprile 1996. Viene considerato come uno dei più sanguinosi massacri compiuti a colpi d’arma da fuoco da parte di una singola persona. Martin Bryant uccise a colpi d’arma da fuoco 35 persone e ne ferì altre 23 in varie località della cittadina; catturato dalla polizia il giorno seguente, fu condannato a 35 ergastoli e detenuto nella prigione di Risdon.

Nick Batzias e Virginia Whitwell (“2040”, “The Australian Dream”) della GoodThing Productions sono i produttori del film. “Nitram” è attualmente in fase di riprese in Australia e verrà proiettato nelle sale e sullo schermo come una produzione originale per lo streamer locale Stan nel 2021. Il film ha ricevuto finanziamenti dal Melbourne International Film Festival e ha in programma di essere presentato in anteprima al festival nel 2021.

Justin Kurzel oltre a”Nitram” ha altri due progetti in programma: il thriller di guerra Ruin che segue un ex capitano nazista delle SS che durante il secondo dopoguerra in cerca di redenzione da la caccia ai membri sopravvissuti della sua ex Squadra della Morte e il dramma basato su eventi reali The Siege, che racconta di una squadra di militanti armati pakistani che inscena un attacco terroristico al Taj Mahal Palace Hotel in India.