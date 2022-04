Nostalgia: trama, foto e cast del film di Mario Martone in concorso a Cannes 2022

Mario Martone torna al Festival di Cannes, il regista porterà in concorso alla 75esima edizione della prestigiosa kermesse cinematografica francese, che si terrà dal 17 al 28 maggio, il suo ultimo lavoro, il dramma Nostalgia con protagonista Francesco Favino.

Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo quarant’anni di lontananza Felice (Pierfrancesco Favino) torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.

Il cast include anche Francesco Di Leva, Tommaso Ragno (foto in basso), Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella

Curiosità

Il film è diretto da Mario Martone che con “Nostalgia” segna il suo quarto film presentato al Festival di Cannes dopo L’amore molesto (1995) presentato in Concorso, Teatro di guerra (1998) nella sezione Un Certain Regard e L’odore del sangue (2004) nella sezione Quinzaine des Realisateurs.

La sceneggiatura del film, basata sul romanzo “Nostalgia” di Ermanno Rea, è di Mario Martone e Ippolita Di Majo che con Martone ha scritto anche Il giovane favoloso, Capri-Revolution, Il sindaco del rione sanità e Qui rido io.

Il film ha fruito della fotografia di Paola Carnera (Favolacce) e dei costumi di Ursula Patzak (Il giovane favoloso).

Una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa Film e in coproduzione con Rosebud Entetainment Pitures realizzata da Mad Entertainment.

Una coproduzione italo – francese in associazione in partecipazione con Arte Confinova in collaborazione con Prime Video con il contributo di Regione Campania con il contributo di Film Commission Regione Campania. Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo Avviso pubblico Attrazione produzioni cinematografiche Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea.

Prodotto da Luciano Stella, Roberto Sessa, Maria Carolina Terzi, Carlo Stella Coprodotto da Angelo Laudisa una distribuzione Medusa Film.

Chi è Mario Martone?

Mario Martone è regista in teatro, al cinema, all’opera. Ha creato negli anni 80 il gruppo Falso Movimento e poi, con Toni Servillo, la compagnia Teatri Uniti, con cui ha realizzato i suoi primi film da indipendente. Successivamente è stato direttore dei teatri di Roma e di Torino. Ha realizzato due film ambientati nell’Ottocento che hanno attratto milioni di spettatori, messo in scena opere liriche nei maggiori teatri del mondo e continuato a incrociare i linguaggi e sperimentare senza sosta. Ha creato nel 1999 il Teatro India a Roma. Nel 2018 il museo Madre di Napoli gli ha dedicato una grande mostra personale. In piena pandemia ha realizzato un Barbiere di Siviglia e una Traviata sotto forma di film per la televisione. La messa in scena del Filo di mezzogiorno di Goliarda Sapienza lo ha riportato recentemente davanti a un pubblico dal vivo.

FILMOGRAFIA

2021 | Qui rido io

2019 | Il Sindaco del rione Sanità

2018 | Capri-Revolution

2014 | Il giovane favoloso

2010 | Noi credevamo

2004 | L’odore del sangue

1998 | Teatro di guerra

1997 | La salita (episodio de I Vesuviani)

1995 | L’amore molesto

1992 | Morte di un matematico napoletano

Il libro originale

Lo scrittore, giornalista e fotoreporter Ermanno Rea è nato a Napoli nel 1927 e morto a Roma nel 2016. Ha collaborato con numerosi quotidiani e settimanali. Ha pubblicato L’ultima lezione (1992), Mistero napoletano (1995) che si è aggiudicato il Premio Viareggio e Premio Napoli, Il Po si racconta (1996), Fuochi fiammanti a un’hora di notte (1998) che ha vinto Premio Campiello, La dismissione (2002), a cui Gianni Amelio si è ispirato per il film La stella che non c’è e Napoli ferrovia finalista al Premio Strega 2008.

La sinossi ufficiale del romanzo: Felice Lasco torna a Napoli, nel rione Sanità, dopo quarantacinque anni trascorsi fra Medio Oriente e Africa. La madre sta morendo e lui la accudisce fino all’ultimo con tardiva ma amorosa pazienza. Poi, invece di tornare al Cairo dove lo aspetta l’amata compagna, Felice sembra obbedire al richiamo delle radici e di un destino, e resta. Resta perché in attesa dell’incontro fatale con Oreste, noto ormai come delinquente incallito. Felice racconta a un medico dell’ospedale San Gennaro dei Poveri e a don Luigi Rega, prete combattivo e maieuta, la sua storia. Ha diciassette anni, fiero della sua Gilera e della sua amicizia con Oreste Spasiano, detto Malommo, compagno di sortite per i vicoli e di piccoli scippi. Poi, imprevedibile, il delitto di un usuraio. Oreste gli sfonda la testa. Felice è agghiacciato, non tradisce l’amico ma si chiude in un silenzio pieno di angoscia finché uno zio non lo porta con sé a Beirut, dove comincia una nuova vita. Ora, dopo tanto tempo, Felice si espone alla sofferta bellezza della sua città, alla disperazione e anche al formicolare di speranze che agitano il Rione Sanità, illuminato dal testardo operare di don Rega. Come da copione, però, Oreste attende Felice perché in realtà alla Sanità il Male lavora anche contro la Storia. E non c’è riscatto veramente possibile.

Il romanzo “Nostalgia” è disponibile su Amazon.

Foto e poster

Foto: Mario Spada