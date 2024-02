C’era una volta il crimine, su Rai 2 il terzo capitolo della trilogia di commedie con viaggio nel tempo del regista Massimiliano Bruno. Per questo nuovo “viaggio” cui ritroviamo la cricca di Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine, con l’aggiunta di Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli, che torna per trafugare nientemeno che la Gioconda ai francesi in una Europa infestata dai nazisti.

Marco Giallini: Moreno

Giampaolo Morelli: Claudio Ranieri

Gian Marco Tognazzi: Giuseppe

Carolina Crescentini: Adele

Massimiliano Bruno: Gianfranco

Edoardo Leo: Renatino

Giulia Bevilacqua: Lorella

Ilenia Pastorelli: Sabrina

Rolando Ravello: Sandro Pertini

Massimiliano Vado: Ferdinando Magistrelli

Christoph Hülsen: Beiersdorfer

Duccio Camerini: Benito Mussolini

Eugenio Krauss: Kuntz

Marius Bizau: Dieter

Christopher Hülsen: Klaus

Al giorno d’oggi è francamente molto difficile scrivere un film che possa rientrare nella categoria della commedia all’Italiana. Sono cambiati i tempi, gli umori e le passioni della gente, è cambiato il mondo che mi ha formato da ragazzo. Non ci sono più le problematiche socio-politiche degli anni ’60, ’70 e ’80, non c’è la Guerra Fredda, non ci sono i fasci e i compagni, sono sempre più rare le manifestazioni, le tavole rotonde, i dibattiti e la nostra società è definitivamente entrata nell’ottica individualista che crea piccole fortezze dominate dagli io reali o virtuali. Si fa fatica a creare isole felici di aggregazione, tematiche comuni di resistenza sociale e, se vogliamo, anche territori di scontro costruttivi e sensati. Per i più giovani il ‘68 e il ‘77 sono solo dei numeri e non più sinonimi di protesta studentesca, lotta operaia e scontro di classe. Lo stesso si può dire del 1943, anno di svolta del secolo scorso e campo di battaglia della Nostra vicenda. Ho fortemente voluto scegliere quel periodo storico per ambientare il terzo e ultimo capitolo della saga di Non ci resta che il crimine, un punto di svolta e una data importante: 8 settembre. Questo film pur mantenendo il tono e il sapore della commedia classica ha però il germe da cinema “fantastico” che, grazie all’escamotage del viaggio nel tempo, lo riporta a un genere ibrido, una commistione tra commedia all’italiana, film d’azione e fantascienza. Così i nostri protagonisti, dopo aver affrontato la Banda della Magliana nel primo film e i Gomorristi nel sequel Ritorno al crimine, si ritrovano ad affrontare l’esercito Nazista in un momento storico significativo che mi ha dato modo di sviluppare numerosi paralleli con la situazione attuale del nostro Continente. Nel cast quest’anno ho una gustosa chicca: la mia amica Tosca mi ha regalato un cameo interpretando una collaborazionista francese che canta in una locanda per l’esercito tedesco. Bella, intensa e bravissima come al solito, ci ha incantato con una versione in francese di Lili Marleen. Questi quattro anni di duro lavoro per questa saga volgono così al termine con l’episodio di chiusura che ha stavolta toni più intensi e rispettosi per via della tematica dolorosa che abbiamo affrontato. Sento anche che questo film rappresenta per me il rasoio di Occam del mio percorso. Il Mondo sta cambiando, le persone stanno prendendo nuove strade e il cinema di conseguenza si adegua al flusso. Io ho superato da poco i 50 anni ed è arrivato il momento di andare a perlustrare percorsi diversi della commedia per cercare soluzioni più adatte a quel che sono diventato crescendo. Sono felice di congedarmi da questa avventura con la grande soddisfazione di aver affrontato il percorso ancora una volta con la IIF di Fulvio e Federica Lucisano, con Rai Cinema e 01 e con un gruppo di attori che sono anche miei amici nella vita e con cui è da sempre un piacere condividere il divertimento ed il lavoro. Un pensiero sentito e speciale va alla mia squadra di sceneggiatori, Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio che hanno scritto insieme a me questo film durante i giorni difficili della pandemia. è stata molto dura ma ce l’abbiamo fatta e adesso le nostre idee sono diventate un film di cui andare fieri. [Massimiliano Bruno]