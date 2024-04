Challengers: la colonna sonora di Trent Reznor & Atticus Ross per il film di Luca Guadagnino

Dal 24 aprile 2024 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Bones and All) interpretato da Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il cast del film include anche Darnell Appling, Bryan Doo, Shane T Harris, Nada Despotovich, Joan Mcshane, Chris Fowler, Mary Joe Fernandez, A.J. Lister, Connor Aulson, Doria Bramante, Christine Dye, Naheem Garcia, Jake Jensen.

Challengers – La colonna sonora

Le musiche originali di Challengers sono state affidate ai vincitori del premio Oscar Trent Reznor & Atticus Ross (The Social Network, Soul, Watchmen, L’amore bugiardo – Gone Girl, Millennium – Uomini che odiano le donne, Mank).

Dopo essersi infiltrati a Hollywood, la coppia è entrata in un periodo di produzione fertile sia per i NIN che per il loro lavoro collaborativo, con suoni e influenze che si fondevano l’uno con l’altro lungo il percorso. Dopo una seconda collaborazione con David Fincher – l’adattamento americano del 2011 di Millennium – Uomini che odiano le donne – che ha vinto un Grammy Award, Reznor e Ross sono tornati ai NIN per l’LP “Hesitation Marks” del 2013. Tornando sullo schermo cinematografico, si sono riuniti con Fincher per la terza volta, contribuendo alla colonna sonora del suo thriller del 2014 “L’amore bugiardo – Gone Girl”. Dopo una breve pausa, il duo è tornato sul serio nel 2016 con “Visions of Harmony”, “Patriots Day” e “Before the Flood”, composti con Gustavo Santaolalla e Mogwai. Hanno anche pubblicato il primo capitolo di una trilogia con l’EP “Not the Actual” Events dei NIN. Oltre al cortometraggio “The Black Ghiandola”, il 2017 li ha visti rielaborare il tema di “Halloween” di John Carpenter, oltre a fornire lo sfondo per la cupa serie di documentari di Ken Burns e Lynn Novick “The Vietnam War”. “Add Violence” dei NIN arriva quell’estate. L’anno successivo, hanno chiuso la trilogia dei NIN con il nono album in studio della band, “Bad Witch”, che si è unito alle colonne sonore di Mid90s e Bird Box nel loro roster del 2018. Il loro lavoro molto simile ai NIN per la rivisitazione della graphic novel “Watchmen” da parte della HBO è stato svelato alla fine del 2019 (diviso in tre volumi), proprio quando è arrivata la notizia che la coppia avrebbe collaborato con la Disney per il film Pixar “Soul” del 2020.

1. Challengers (1:25)

2. “I Know” (2:18)

3. Yeah x10 (2:38)

4. L’oeuf (3:59)

5. The Signal (3:11)

6. Brutalizer (3:01)

7. Stopper (1:42)

8. Brutalizer 2 (1:58)

9. The Points That Matter (1:49)

10. Lullaby (0:38)

11. Final Set (3:06)

12. Pull Over (2:48)

14. Friday Afternoons, Op. 7: A New Year Carol (2:06)

15. Friday Afternoons, Op. 7: A New Year Carol (Part 2) (1:14)

16. Challengers: Match Point (5:02)

17. Compress / Repress (3:49)

La colonna sonora di “Challengers” è disponibile su Amazon.