Chris Pine conosce la storia di “Rogue Squadron”, il nuovo film di Star Wars recentemente annunciato da Disney che vedrà Patty Jenkins alla regia. A quanto riporta il sito Collider la regista che ha diretto Pine nel recente Wonder Woman 1984 ha rivelato a grandi linee la storia all’attore.

Jenkins in una precedente intervista ha rivelato che la storia di “Rogue Squadron” sarà una storia completamente originale seppur grandemente influenzata da libri e videogiochi della serie. Il film sarà incentrato sulla squadra d’élite di piloti dell’Alleanza ribelle in origine chiamati “Red Squadron” e in seguito guidati da Luke Skywalker, nominato comandante dopo la battaglia di Hoth in “L’impero colpisce ancora”. Sarà proprio Luke una volta al comando a ribattezzare il team “Rogue Squadron”. Non è noto in che linea temporale sarà ambientata la serie, quindi non è chiaro se Luke farà o meno un’apparizione.

Pine ha rivelato a Collider che Jenkins gli ha fornito alcune informazioni di base sul film. Il nuovo Capitano Kirk ha definito Jenkins la persona più idonea a dare nuova vita al franchise.

Le ho chiesto qualcosa al riguardo, non di un mio coinvolgimento, ma della storia. Me ne ha parlato. Suona davvero davvero fantastico. Ma sono al settimo cielo per lei, è entusiasta per quello che sta per intraprendere. Se c’è qualcuno che può reimmaginare e dare nuova vita è lei.

“Rogue Squadron” è una serie di videogiochi che segue le missioni dell’omonima unità dell’Alleanza Ribelle che sotto il comando di Luke Skywalker e Wedge Antilles utilizza caccia stellari per affrontare e sconfiggere l’Impero Galattico. I giochi sono ambientati durante gli episodi “Una nuova speranza”, “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi” e ricreano le battaglie che si svolgono durante quei film, in particolare la Battaglia di Hoth. Legati ai giochi di “Rogue Squadron” sono stati pubblicati anche diversi romanzi che esplorano ulteriormente le storie di questi piloti ribelli.

“Rogue Squadron sarà il primo film della serie Star Wars con una donna al timone e uscirà nei cinema il giorno di Natale del 2023. Disney e Lucasfilm hanno anche annunciato altri contenuti di Star Wars in arrivo, lo studio ha confermato lo “Star Wars” diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e diverse nuove serie tv in arrivo su Disney +. Annunciati Ashoka con Rosario Dawson nei panni dell’ex Jedi e Rangers of the New Republic, entrambi spin-off di The Mandalorian; Il prequel di Rogue One: A Star Wars Story dal titolo Andor che vede il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor e naturalmente Kenobi, spin-off che si svolge 10 anni dopo l’Episodio III: La vendetta dei Sith e riunisce Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan e Hayden Christiansen in quelli di Anakin Skywalker / Darth Vader.

