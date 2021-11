Stasera in tv: “City of Crime” su Rai 3

Cast e personaggi

Chadwick Boseman: Andre Davis

Sienna Miller: Frankie Burns

J. K. Simmons: capitano Matt McKenna

Stephan James: Michael Trujillo

Taylor Kitsch: Ray Jackson

Keith David: vice capo Spencer

Alexander Siddig: Adi

Louis Cancelmi: Bush

Victoria Cartagena: Yolanda

Gary Carr: Hawk

Morocco Omari: vice sindaco Mott

Doppiatori italiani

Paolo Vivio: Andre Davis

Selvaggia Quattrini: Frankie Burns

Stefano De Sando: capitano Matt McKenna

Flavio Aquilone: Michael Trujillo

Andrea Mete: Ray Jackson

Angelo Nicotra: vice capo Spencer

Oreste Baldini: Adi

Gianluca Cortesi: Bush

Mattea Serpelloni: Yolanda

Francesco De Francesco: Hawk

Andrea Lavagnino: vice sindaco Mott

La trama

Andre Davis (Chadwick Boseman) è un detective del Dipartimento di Polizia di New York che, dopo la morte di due poliziotti e la scoperta di una gigantesca cospirazione, si lancia in una vera e propria caccia all’uomo. Durante la notte il confine tra inseguito ed inseguitori diventa sempre più labile e, mentre le ricerche s’intensificano per evitare che i killer sfuggano da Manhattan, tutti i ventuno ponti dell’isola vengono chiusi per impedire ogni possibile entrata o uscita.

IL nostro commento

Ultimo ruolo per il compianto Chadwick Boseman amato Black Panther dell’Universo Cinematografico Marvel, scomparso ad agosto del 2020 che torna a far squadra con i fratelli Russo (Avengers: Endgame) qui in veste di produttori. City of Crime aka 21 Bridges è un solido thriller poliziesco che viaggia sul godibile andante, ma complessivamente non riesce a essere all’altezza del talento di un cast davvero impressionante che non viene sfruttato appieno. Detto ciò il ritmo certo non langue, la regia di Brian Kirk è puntuale e la sceneggiatura è scritta da Matthew Michael Carnahan che ha all’attivo il The Kingdom con Jamie Foxx e i più recenti Deepwater: Inferno sull’oceano e Mosul di Netflix.

Curiosità

Il film è diretto da Brian Kirk, noto soprattutto per il suo lavoro in serie tv come Il trono di spade e Penny Dreadful.

L’ultimo film uscito nelle sale cinematografiche di Chadwick Boseman prima della sua morte, avvenuta il 28 agosto 2020.

Chadwick Boseman ha donato parte del proprio compenso percepito per “City of Crimes” alla co-protagonista Sienna Miller quando lo studio si è rifiutato di soddisfare le sue richieste.

La telefonata in arrivo a 44 minuti di film: 212) 187-1013. 212 è il prefisso di New York. 187 è il codice di polizia per omicidio. 10-13 è il codice per “agente ha bisogno di assistenza”.

è il prefisso di New York. è il codice di polizia per omicidio. è il codice per “agente ha bisogno di assistenza”. Il titolo originale 21 Bridges si riferisce ai collegamenti che portano dentro e fuori Manhattan. In realtà però solo 17 di questi sono ponti, i restanti 4 sono tunnel. Proprio per questo motivo in origine il film era intitolato “17 Bridges”. L’elenco dei ponti include: Brooklyn, Manhattan, Williamsburg, Queensboro, RFK, Willis Avenue, Third Avenue, Madison Avenue, 145th St, Macombs Dam, The High, Alexander Hamilton, Washington, University Heights, Broadway, Henry Hudson e George Washington. L’elenco dei tunnel include: Brooklyn-Battery, Holland, Lincoln e Queens-Midtown.

In un’intervista il protagonista Chadwick Boseman ha dichiarato che i fratelli Russo sono andati da lui la “notte della prima di ‘Infinity War’ con una sceneggiatura”. Boseman ha risposto scherzosamente: “Beh, alloea sono davvero morto”. (rispetto al destino di alcuni personaggi in “Infinity War”).

La password del computer a circa 1:01 del film è “eightclap1”. L’otto applauso è un urlo ufficiale dell’UCLA che risale al 1948.

L’attore veterano Keith David, che interpreta il vice capo Spencer, era la voce di Black Panther nella serie animata dei Fantastici Quattro del 1994. Chadwick Boseman ha interpretato la versione live-action di Black Panther nell’Universo Cinemtografico Marvel.

Chadwick Boseman ha interpretato Jackie Robinson in 42 – La vera storia di una leggenda americana (2013). Stephan James ha interpretato Jesse Owens in Race – Il colore della vittoria (2016). Sia Robinson che Owens erano grandi atleti che sono diventati simboli di spicco del movimento per i diritti civili.

Sia Chadwick Boseman che Taylor Kitsch hanno recitato in film Marvel, Boseman come protagonsita in Black Panther (2018) e Kitsch come Gambit in X-Men le origini: Wolverine (2009).

Era in programma un sequel dopo l’uscita del film, con Chadwick Boseman che sarebbe tornato sia come attore principale che come produttore. Tuttavia, a causa della deludente performance del film al botteghino e della morte prematura di Boseman per cancro nel 2020, tutti i piani per un sequel sono stati cancellati.

“City of Crime” costato 33 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 50.

La colonna sonora

Le musiche originali di City of Crime” sono di Henry Jackman e Alex Belcher , i due compositori sono alla loro terza collaborazione dopo il fantascientifico Io e il thriller d’azione Tyler Rake.

e , i due compositori sono alla loro terza collaborazione dopo il fantascientifico Io e il thriller d’azione Tyler Rake. La colonna sonora include i brani “Crema, Crema” di Pirulo Y La Tribu e “De l’aube à midi sur la mer” di Claude Debussy eseguita dalla US Air Force Band.

TRACK LISTINGS:

1. Prelude 3:21

2. Radio Chatter 1:44

3. Mosto’s 1:45

4. Cocaine Shootout 3:24

5. Speed Cam 1:31

6. Aftermath 1:45

7. Hawk 2:50

8. Chinatown 0:42

9. That Leaves Manhattan 2:06

10. Meet the Perps 2:13

11. Pan Am Club 2:03

12. Close the Island 3:04

13. Thumb Drives 3:47

14. See You in Miami 2:36

15. Guys Like Me 3:52

16. Bring Him in Alive 1:43

17. Hostage 0:58

18. Coolhand 2:44

19. Foot Chase 4:35

20. Grand Central 2:40

21. Look the Devil in the Eye 3:14

22. Epilogue 2:57