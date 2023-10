Comandante: nuove clip e colonna sonora del film con Pierfrancesco Favino (Al cinema)

Dopo il debutto come film di apertura in Concorso a Venezia 80 Comandante, il nuovo film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino, debutta 31 ottobre nei cinema d’Italia con 01 Distribution. Favino nel film interpreta Salvatore Todaro, Comandante di sommergibili della Regia Marina durante la seconda guerra mondiale e leggendario eroe dei mari.

La trama ufficiale: All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina alla sua maniera: prua rinforzata in acciaio per improbabili speronamenti, colpi di cannone sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico e un equipaggio armato di pugnale per impossibili corpo a corpo. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini. Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Perché noi siamo italiani”.

Nel cast di “Comandante” figurano anche Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e con Silvia D’Amico.

Comandante – Le nuove clip ufficiali

La sceneggiatura di “Comandante” è scritta da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis dalla quale è tratto l’omonimo romanzo edito da Bompiani.

“Comandante” è una produzione Indigo è Film, O’Groove con Rai Cinema, Tramp LTD, VGroove, Wise Pictures in associazione con Beside Production, in collaborazione con Paramount+ ed è prodotto da Pierpaolo Verga, Nicola Giuliano, Attilio De Razza, Edoardo De Angelis, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri in associazione con Mariagiovanna De Angelis e Antonio Miyakawa, in collaborazione con Marina Militare, Cinecittà.

Note di regia

Chi è davvero forte? Cosa vuol dire essere italiani? Me lo chiedevo con insistenza quando nel 2018 mi imbattei nel racconto illuminante dell’Ammiraglio Pettorino, riportato in occasione del 123esimo anniversario della Guardia Costiera. Pettorino, in un clima di porti italiani chiusi ai naufraghi, di donne, bambini, uomini inermi morti affogati in mare, ebbe l’esigenza di dire ai propri marinai come comportarsi. Scelse la strada della parabola e raccontò la vicenda straordinaria di Salvatore Todaro, il sommergibilista italiano che in guerra affondava le navi nemiche ma salvava gli uomini. Questo prescrive la legge del mare, così si è sempre fatto, così sempre si farà. L’uomo alla guida di una trireme romana duemila anni fa è lo stesso che comanda un sommergibile nel 1940, in Atlantico, in piena guerra. Quell’uomo si chiama Salvatore ed è forte. Affonda il ferro delle navi nemiche senza paura e senza pietà. Ma il nemico inerme non è più nemico, è solo un altro uomo e allora lo salva. Perché l’essere umano davvero forte è quello capace di tendere la mano al debole. Salvatore conosce le leggi eterne che governano il cielo e il mare e sa che sono superiori a qualunque altra legge: chi salva un solo uomo, salva l’umanità. [Edoardo De Angelis]

Note di sceneggiatura

La costruzione del sommergibile Cappellini in scala 1:1 è iniziata nel 2020. Lo scenografo Carmine Guarino (Il vizio della speranza, Indivisibili, È stata la mano di Dio), dopo un lungo e approfondito lavoro di studio e documentazione di materiale fotografico d’epoca e dei piani di costruzione messi a disposizione grazie alla preziosa collaborazione con Fincantieri, ha realizzato un progetto in 3D del sommergibile Cappellini che ha portato alla realizzazione di uno scafo in acciaio di 73 metri, un vero e proprio simulacro dell’originale. Per mesi, la squadra di scenografia ha lavorato producendo più di 150 tavole da disegno che hanno restituito ogni dettaglio e particolare del sommergibile nel pieno rispetto delle misure e delle fattezze dell’originale. Per ricreare le linee e le curve dello scafo è stato fatto un lungo lavoro su modelli tridimensionali e bidimensionali adattando naturalmente i disegni al progetto di galleggiamento realizzato dall’ingegnere navale Nicola Ferrari. Contemporaneamente al progetto di costruzione del simulacro del sommergibile, grazie al lavoro del virtual art department, è stato creato un modello digitale del Cappellini e dei particolari dello scafo da usare in tutte le scene subacquee in immersione e in tutti i casi in cui si è resa necessaria un’estensione grafica digitale. Terminata la fase progettuale, ci si è avvalsi della collaborazione di Cinecittà per la realizzazione di tutte le parti di grandi dimensioni e anche per la creazione delle componenti di medie e piccole dimensioni, quali portelloni, garitte e cannoni. Lo scafo, prima costruito e montato negli Studios di Cinecittà, è stato poi smontato, trasportato e rimontato a Taranto, all’interno del bacino di carenaggio Ferrati dell’arsenale, grazie al fondamentale supporto della Marina Militare. Posizionato su pontoni galleggianti, il simulacro del Cappellini è stato in seguito trainato in mare aperto dove sono state girate le scene del film. Per quanto riguarda le sequenze all’interno del sommergibile si è deciso di modificare alcune parti della costruzione scenografica preesistente di un sommergibile tedesco che è stato appunto trasformato in un sommergibile italiano. La costruzione dei locali ufficiali è stata invece realizzata completamente ex novo sulla base di più di 50 tra bozzetti ed esecutivi.

Comandante – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Robert Del Naja noto anche come 3D . Del Naja è un musicista e cantautore britannico. Sua madre è inglese e suo padre è italiano. Si trasferirono a Bristol, St Andrews nel 1966. Robert del Naja emerse come artista di graffiti e membro del collettivo di Bristol “Wild Bunch”, e successivamente come membro fondatore della band Massive Attack, con la quale è ancora attivo. Nel 2009, ha ricevuto il premio Ivor Novello della British Academy per l’eccezionale contributo alla musica britannica.

noto anche come . Del Naja è un musicista e cantautore britannico. Sua madre è inglese e suo padre è italiano. Si trasferirono a Bristol, St Andrews nel 1966. Robert del Naja emerse come artista di graffiti e membro del collettivo di Bristol “Wild Bunch”, e successivamente come membro fondatore della band Massive Attack, con la quale è ancora attivo. Nel 2009, ha ricevuto il premio Ivor Novello della British Academy per l’eccezionale contributo alla musica britannica. I crediti di Del Naja includono musiche per il dramma Battle in Seattle di Stuart Townsend, il documentario Trouble the Water e il dramma Bullet Boy di Saul Dibb (entrambi musicati con Neil Davidge), il documentario The UK Gold musicato con Thom Yorke e il dramma crime Akilla’s Escape musicato con Saul Williams.

Comandante – Foto e poster

