L’account Twitter ufficiale di Disney ha confermato ufficialmente lo sviluppo del sequel Come d’incanto 2 aka Disenchanted che vedrà il ritorno di Amy Adams e approderà in esclusiva su Disney +. L’originale Come d’incanto seguiva Giselle (Amy Adams) che dal mondo incantato di un tipico classico animato Disney si ritrova in carne e ossa ad affrontare una moderna New York dove incontra il vedovo Robert (Patrick Dempsey) e sua figlia con cui legherà mentre cerca un modo, tra un numero musicale e l’altro, per tornare a casa.

“Come d’incanto 2” è un progetto in sviluppo da qualche anno, una prima bozza della sceneggiatura è stata commissionata a J. David Stem e David N. Weiss nel 2014, da allora c’è stato solo un aggiornamento risalente al 2018 del regista Adam Shankman che dichiarava che la sceneggiatura era quasi completa e che il film avrebbe ampliato la parte cantata. Secondo quanto riferito il sequel racconterà il post-lieto fine del film originale con Giselle e Robert che scopriranno quanto sia utopico nella realtà di tutti i giorni l’iconico “e vissero felici e contenti”, quindi da Disney che parodiava il proprio universo di classici animati calandolo nella realtà, il sequel proseguirà sul filone dell’autoironia mostrando come si evince dal titolo originale Disenchanted / Disincantato, come una principessa delle fiabe affronta i problemi di coppia di una donna reale e di conseguenza cosa prova un seppur fascinoso uomo del mondo reale ad incarnare l’immagine del Principe azzurro. Disney non ha confermato se qualcuno degli altri membri del cast originale tornerà e non è stata neanche annunciata una data di uscita per il film.

Insieme alla conferma di “Come d’incanto 2”, Disney ha annunciato il rilancio di altri classici della commedia come Sister Act, Una scatenata dozzina e Tre uomini e un bebè insieme a nuove serie tv basate su classici d’animazione di successo tra cui Baymax tratta da Big Hero 6, Zootropolis, Oceania e Tiana tratto da La principessa e il ranocchio.

Fonte: Disney