Comic-Con 2022: presentati i nuovi set LEGO ispirati al film Avatar

Avatar 2: immagine ufficiale svela il personaggio di Stephen Lang e intervista a James Cameron

Al Comic-Con 2022 LEGO ha colto l’occasione della popolare convention di San Diego per presentare il primo set della nuovissima gamma di prodotti LEGO® Avatar che celebra l’intero franchise, in vista dell’uscita a dicembre di Avatar: La Via dell’Acqua.

Il Gruppo LEGO è entusiasta di invitare i fan e le fan di tutte le età ad esplorare Pandora e la cultura Na’vi con quattro nuovi set ispirati ad Avatar.

Toruk Makto e l’Albero delle anime LEGO® Avatar

Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri LEGO® Avatar

Montagne fluttuanti: Sito 26 e Samson RDA LEGO® Avatar

LEGO® BrickHeadz™ Jake Sully e il suo Avatar

I nuovi modelli permettono ai fan di ricreare i loro momenti preferiti del film, costruendo e ricordando Neytiri che insegna a Jake come legarsi a una Banshee, connettersi con la creatura per poi librarsi su Pandora. Inoltre, grazie ai dettagli di queste costruzioni, sarà possibile rievocare il momento in cui la squadra vede per la prima volta le leggendarie Montagne Hallelujah, dove decide di accamparsi lontano dal Colonnello Quaritch. L’attesissimo assortimento di prodotti LEGO Avatar sarà disponibile nei LEGO Store, su LEGO.com, e nei migliori negozi di giocattoli a partire dal 1° ottobre 2022.

Comic-Con 2022: foto dei nuovi set LEGO ispirati al film Avatar Guarda le altre 40 fotografie →

Informazioni sui prodotti:

Neytiri e Thanator vs. Quaritch con tuta AMP LEGO® Avatar (75571)

Età: 9+

Pezzi: 560

Prezzo: 44.99 €

Saltare sul Thanator e connettersi con lui usando il Na’vi kuru, unendosi a Neytiri nella sua missione contro il Colonnello Quaritch! Questo fantastico set LEGO® Avatar permette di tuffarsi nell’azione e rivivere l’epica scena. I pezzi fosforescenti permettono di creare l’ambiente della foresta pluviale. Inoltre è possibile posizionare il colonnello nella sua tuta AMP, montare Neytiri sul suo Thanator e partire per l’avventura! Chi avrà la meglio?

Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri LEGO® Avatar (75572)

Età: 9+

Pezzi: 572

Prezzo: 54.99 €

Con questo set LEGO® Avatar è possibile seguire Jake e Neytiri mentre volano sulle Montagne Hallelujah. Per prima cosa è possibile salire sulla Banshee, collegare il Na’vi kuru alla creatura per poi volare tra le nuvole osservando le diverse montagne fluttuanti. Infine, direzione verso Hometree!

Montagne fluttuanti: Sito 26 e Samson RDA LEGO® Avatar (75573)

Età: 9+

Pezzi: 887

Prezzo: 99.99 €

Esplorare Pandora con Jake, Norm, la dottoressa Grace Augustine e Trudy si può! Con questo set LEGO® Avatar è possibile salire sull’elicottero SA-2 Samson per volare al Sito 26, per poi recarsi in laboratorio per aiutare la dottoressa Grace ad analizzare la flora del pianeta, sistemare Jake nel suo lettino e risvegliare il suo Avatar. Grazie a questo set è inoltre possibile salire sul suo dorso di un Direhorse, connettersi con lui ed esplorare l’area con Jake e Norm. Una volta raccolte le informazioni si torna dalla dottoressa Grace per fare rapporto!

LEGO® BrickHeadz™ Jake Sully e il suo Avatar (40554)

Età: 10+

Pezzi: 246

Prezzo: 19.99 €

Questo divertente set LEGO® BrickHeadz™ fa sicuramente emozionare i fan di Avatar con due versioni di Jake Sully: umano (la figura può essere rimossa dalla sedia a rotelle) e nella sua forma di Avatar.