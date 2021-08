Stasera in tv: “Compromessi sposi” su Canale 5

Cast e personaggi

Vincenzo Salemme: Gaetano De Rosa

Diego Abatantuono: Diego Loperfido

Valeria Bilello: Claudia

Rosita Celentano: Amelia

Elda Alvigini: Mia

Lorenzo Zurzolo: Riccardo

Grace Ambrose: Ilenia

Carolina Rey: Carolina

Dino Abbrescia: Tito

Susy Laude: Michela

Federico Riccardo Rossi: Matteo

Lorenzo Sarcinelli: Primo

Francesco Buttironi: Francesco

Irene De Matteis: Ilaria

Rosanna Sapia: Beatrice

Sergio Friscia: Comandante Carabinieri

Fabrizio Nardi: Ispettore Asl

Arturo Gambardella: Invitato matrimonio

La trama

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo milanese che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell’amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano è un rigido sindaco del Sud, Diego è un ricco imprenditore del Nord. Se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. In una battaglia giocata con ogni mezzo e che coinvolgerà tutta la famiglia, riuscirà la coalizione paterna a scongiurare le nozze dei figli?

Curiosità

Il regista Francesco Miccichè, al suo terzo lungometraggio, ha diretto anche Loro chi? (2015) e Ricchi di fantasia (2018).

La sceneggiatura del film è di Michela Andreozzi, Alessia Crocini, Fabrizio Nardi, Christian Marazziti e Massimiliano Vado, da un’idea di Roberto Cipullo.

La fotografia è di Marcello Montarsi, la scenografia di Maria Rita Cassarino, i costumi di Stefano Giovani mentre il montaggio è affidato a Patrizio Marone.

Le musiche originali del film sono di Gianluca Misti (Noi e la Giulia, Buongiorno papà, Si muore tutti democristiani). Misti e il regista Francesco Miccichè hanno collaborato anche per Loro chi?.

Note di regia

Il film Compromessi Sposi prende spunto dalla nostra memoria cinematografica. Ciò che ha all’inizio ispirato gli sceneggiatori (Michela Andreozzi, Alessia Crocini, Fabrizio Nardi, Massimiliano Vado, Christian Marazziti) che hanno approfondito un’idea dello stesso produttore (Roberto Cipullo), è stato il film “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi”. Oltre alla mitica pellicola di Mattioli, ci sono poi spunti che vengono ovviamente anche da altro. Dal titolo di manzoniana memoria alla classica rivalità Nord-Sud, molto praticata negli ultimi decenni del cinema italiano, ho subito pensato che il film andava guidato nel solco della tradizione. La cornice visiva di Compromessi Sposi è uno degli altri protagonisti del film. La città di Gaeta ci ha ospitato e coccolato, ed è stata sia nelle scene di giorno, con il suo affascinante golfo, che nelle scene di notte, con le sue curiose luminarie, una scenografia che ha richiesto solo piccoli accorgimenti fotografici per essere efficace. Abbiamo tentato di fare un film leggero e divertente che però ha anche una chiave realistica e sentimentale, un film quindi per chi vuole sorridere ma che può anche emozionare seguendo le vicende di queste due famiglie così distanti, ma alla fine così profondamente italiane. Speriamo di esserci riusciti. [Francesco Miccichè]