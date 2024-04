Confidenza: la colonna sonora di Thom Yorke per il film di Daniele Luchetti (Al cinema)

Dal 24 aprile nei cinema italiani con Vision distribution Confidenza, il nuovo film di Daniele Luchetti (Lacci), trasposizione dell’omonimo romanzo di Domenico Starnone, interpretato da Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini e Isabella Ferrari.

Il cast è completato da Pilar Fogliati, Roberto Latini, Luca Gallone, Giordano De Plano, Bruno Orlando e Sofia Luchetti.

Il regista Daniele Luchetti spiega la scelta come musicista per il suo film di Thom Yorke: “L’ho cercato perché conoscevo il suo lavoro, è un genio. Aveva lavorato in passato per il cinema solo per “Suspiria” di Luca Guadagnino e mi aveva concesso dei brani per un mio recente documentario su Carla Fracci, “Codice Carla”. Invece per questo nuovo film ha composto e interpretato brani originali. Quando Thom ha letto per la prima volta il copione ha avuto subito la sensibilità di capire che ci fosse sempre uno sbilanciamento per ogni scena, una sorta di fuori asse. Così, per mantenere questo perenne modo sbilenco gli ho chiesto di lavorare sul sottotesto, sulla parte segreta del racconto e non su quella esplicita. Gli ho mostrato le varie scene man mano che le giravamo, spiegandogli quali erano le indicazioni date agli interpreti in modo che lui potesse lavorare sulla parte sotterranea della direzione degli attori. Thom ha intuito subito bene tutto e mi ha detto: “ok, ho capito, per questo film dobbiamo cercare una musica “sbagliata”, mai troppo giusta.”. Questo tipo di lavoro aggiunge al film una dimensione di cui non si è consapevoli al cento per cento ma di cui si percepisce qualcosa che contribuisce ad una visione in maniera ispirata ed originale. Potrei parlare per tanto tempo di questo tipo di collaborazione che per me è stato illuminante e tutto a vantaggio del film”.