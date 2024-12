Cortina Express, recensione: un “Cinepanettone 2.0” che prova a coniugare passato e presente

Disponibile nei cinema italiani con Medusa film Cortina Express, commedia natalizia diretta da Eros Puglielli (Io sono Lillo) e interpretata da un’inedita accoppiata tutta da ridere: Christian De Sica e Lillo Petrolo.

Durante le feste di Natale, le strade e le piste di Cortina si popolano dei personaggi più diversi, riuniti tra le incantevoli montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo! Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso; Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell’amore di sua figlia; e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po’ ignavo. Insieme a loro, molti altri personaggi, ognuno involontariamente legato al destino degli altri in situazioni esilaranti, cercano il proprio lieto fine.

Dopo aver esplorato il thriller con il sottovalutato adattamento Occhi di cristallo, la fantascienza low-budget con AD Project e diretto un sorprendente Luca Argentero in Copperman, il regista Eros Puglielli ritrova Lillo Petrolo del duo comico “Lillo e Greg”, con cui aveva collaborato per Gli idoli delle donne e la serie tv Io sono Lillo, e il veterano Christian De Sica che Puglielli ha recentemente diretto nella serie tv Gigolò per caso.

L’idea di Puglielli sembra quella di portare il “Cinepanettone” al livello successivo, dopo il canto del cigno di Vacanze di Natale a Cortina del 2011 e un tentato ritorno alquanto imbarazzante con l’incommentabile Vacanze su Marte del 2020. Nel mezzo ci sono stati vari tentativi di creare filoni collaterali come quello di Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi e Christia De Sica; le commedie di Wolfango De Biasi con Lillo & Greg che includono Natale col boss e il corale Natale a Londra – Dio salvi la regina. Senza dimenticare la divertente parentesi “horror” di Una famiglia mostruosa, godibile parodia “italianizzata” alla “Fracchia contro Dracula” del franchise d’animazione Hotel Transylvania, con l’aggiunta di elementi presi a prestito da classici televisivi quali la Famiglia Addams e I Mostri.

“Cortina Express” può contare sulla regia di Eros Puglielli, che pur rispettando quello che è un archetipo della comicità italiana, ma anche un’evidente deriva da “format” della commedia all’italiana, in primis “disinnesca” alcune reiterate dinamiche comiche ormai desuete, creando una coppia alternativa a quella Boldi / De Sica. In questo caso l’elemento estraneo e in qualche modo destabilizzante è naturalmente Lillo e la sua comicità surreale e a tratti quasi infantile nella sua giocosità. Vis comica che finisce per fare da complemento a quella di De Sica che dal canto suo utilizza il suo “repertorio” mimico e di battute sciorinate con un velo di compiaciuto cinismo, cucendo il tutto addosso al personaggio che interpreta, invece di costruire il personaggio attorno alle battute e alle gag create con Boldi, come accadeva nei cinepanettoni.

“Cortina Express” è un oggetto “natalizio” anomalo a partire dalla fotografia e dall’utilizzo dei personaggi di contorno, nessuno dei quali sprizza simpatia o risulta troppo ammiccante: vedi il gangster di Paolo Calabresi che ricorda il “Murena” della trilogia Smetto quando voglio di Sydney Sibilia. Idem per lo sgradevole rapper Osso Sakro di Riccardo Maria Manera e la truffaldina famiglia Giordano guidata dall’algida “femme fatale” di Isabella Ferrari.

Sembrano davvero lontani gli antagonismi tra i “cafoni arricchiti” guidati da Mario Brega e Claudio Amendola e i “polentoni arroganti e snob” di Riccardo Garrone e Christian De Sica nell’originale Vacanze di Natale. Ma Puglielli alla stregua di un “assassino” da manuale torna sul luogo del delitto, quella Cortina d’Ampezzo che ha dato i “natali” al cinepanettone, e prova a coniugare presente e passato al tempo futuro, con qualche inevitabile sbavatura figlia del “Fare o non fare, non c’è provare”. Infatti quel che si percepisce di più di quwsta operazione è la volontà sincera di traghettare quel che resta del “cinepanettone” verso un futuro altro, senza imporre un pleonastico “Natale” nel titolo, senza una truppa di comici con i loro sketch e tormentoni pronti all’uso, ma dosando ogni ingrediente in modo alternativo, cercando di creare un minimo di trama che non si limiti a questioni di “corna” o uno sbandierato campanilismo carico di stereotipi che sanno di cinepanettone scaduto.

“Cortina Express” è un bel tentativo di dare agli spettatori un Natale alternativo, ma anche rispettoso di quel che ci stiamo lasciando alle spalle. Parliamo al presente perché speriamo che il film di Puglielli sia solo il primo tentativo di tanti altri che verranno, un apripista per un Natale di stampo cinematografico sempre più in grado di parlare alle nuove generazioni e riportare gli spettatori nelle sale senza compromessi di sorta.

Quando mi è stato proposto di cimentarmi nella regia di un film comico ambientato a Cortina, ho subito pensato a un cinepanettone. È inevitabile, credo. Questo tipo di associazione è un fenomeno puramente istintivo: il cinepanettone fa parte del nostro DNA. Mi sono così trovato davanti a un dilemma: il cinepanettone è un genere che non può essere rifatto, e allo stesso tempo non può essere ignorato. Non può essere rifatto perché sarebbe una stanca ripetizione di modelli e codici di comicità ampiamente esplorati per più di quarant’anni. Non può essere ignorato perché è un genere “radice”, un appuntamento che per molti anni ha riunito al cinema milioni di famiglie desiderose di passare 90-100 minuti in totale serenità durante le feste. Non si può rifare e non si può ignorare. E allora, cosa fare? Lo si può omaggiare con affetto e reinterpretare seguendo altre chiavi comiche.

Come regista, ho pensato che per me sarebbe stata una rocambolesca avventura cimentarmi con questi topoi e archetipi cinematografici. Successivamente, ho immaginato che sarebbe stato bello rendere un po’ avventuroso anche il film stesso. Ho pensato ai miei personaggi come a persone che si recano a Cortina per compiere una missione che, forse, potrà salvare le loro vite…

“Cortina Express” è un racconto picaresco di prede e predatori, alle prese con le conseguenze delle loro azioni, delle loro confusioni mentali e di un sistema di valori sballato. Ho costruito il racconto come un flusso senza sosta (da cui il titolo Cortina Express), in cui i protagonisti, cercando di risolvere i loro problemi, finiscono per crearne di nuovi, ancora più complessi, trascinandosi in eventi sempre più pericolosi, assurdi e paradossali.

Ho costruito il racconto come un flusso senza sosta (da cui il titolo Cortina Express), in cui i protagonisti, cercando di risolvere i loro problemi, finiscono per crearne di nuovi, ancora più complessi, trascinandosi in eventi sempre più pericolosi, assurdi e paradossali. Il tutto è celato dietro l’apparente calma e spensieratezza di una breve vacanza invernale, proprio come avveniva in certe commedie spy americane degli anni ’60. Forse è proprio in questa dimensione di spy/comedy che si nasconde la vera anima di questo folle film…