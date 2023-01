Stasera in tv: “Dangerous – Pericoloso” con Scott Eastwood e Mel Gibson su Rai 4

Dangerous – Pericoloso, su Rai 4 il thriller d’azione del regista David Hackl (Saw V – Non crederai ai tuoi occhi) interpretato da Scott Eastwood, Tyrese Gibson, Kevin Durand, Famke Janssen e Mel Gibson nei panni di un “eccentrico psichiatra”.

Dangerous – Cast e personaggi

Scott Eastwood: Dylan “D” Forrester

Tyrese Gibson: Sceriffo McCoy

Famke Janssen: Agente Shaughnessy

Kevin Durand: Cole

Mel Gibson: Dr. Alderwood

Brendan Fletcher: Massey

Ryan Robbins: Felix

Brenda Bazinet: Linda Forrester

Leanne Lapp: Susan Forrester

Chad Rook: Blanchard

Brock Morgan: Pike

Destiny Millns: Jo

Atlee Smallman: Freddie Forrester

Dangerous – Trama e trailer

L’ex detenuto e sociopatico riabilitato Dylan Forrester (Scott Eastwood) sta cercando di scontare silenziosamente la sua libertà vigilata, con l’aiuto di una fornitura costante di antidepressivi dal suo eccentrico psichiatra (Mel Gibson). Ma quando suo fratello muore in circostanze misteriose, Dylan infrange la libertà condizionale e, con un ostinato agente dell’FBI (Famke Janssen) sulle sue tracce, si attiva per scoprire la verità. Una banda di mercenari armati vuole qualcosa che il fratello di Dylan nascondeva e Dylan avrà bisogno di tutta la sua astuzia e abilità tattiche per sopravvivere in questo thriller pieno di azione.

Curiosità sul film

Il sequel Dangerous 2 – The Inferno è in lavorazione. Mel Gibson ha già firmato per tornare nel suo ruolo.

Il regista David Hackl (Saw V, Il labirinto del Grizzly, Daughter of the Wolf) dirige “Dangerous” da una sceneggiatura di Christopher Borrelli (Il respiro del diavolo, The Vatican Tapes).

Il 28 febbraio 2015 le riprese del film sono state interrotte per mancanza di fondi. “Attraverso il Creative Saskatchewan Feature Film Production Grant Program, così come il Canadian Film or Video Production Tax Credit, la produzione del film è stata in grado di andare avanti con la partecipazione del Province of British Columbia Film Incentive. Senza questo fondo di emergenza del governo federale, la produzione non sarebbe proseguita”, ha rivelato in una dichiarazione il produttore Kevin Dewalt.

L’ID dipinto sulla torre di comando accanto alla bandiera del sol levante è “HA 114”. I sottomarini di tipo “Sen Yu Sho” erano numerati solo fino a 112; non esiste un 114. Ma quella tipologia includeva un supporto per cannone da 25 mm come raffigurato nel film.

Scott Eastwood e Tyrese Gibson hanno anche recitato insieme in Fast & Furious 8 (2017).

il danese Kasper Barfoed (Codice Fantasma) e lo svedese Mikael Håfström (Escape Plan – Fuga dall’inferno) sono stati entrambi i lizza per la regia.

Il film è stato nominato alla decima edizione dei Canadian Screen Awards (miglior trucco & miglior coordinazione degli stunt) e in due categorie ai Razzie Awards 2021 (peggior attore a Scott Eastwood e peggior attore non protagonista a Mel Gibson).

“Dangerous” ha raggiunto la Top 10 dei film di Netflix nei Paesi Bassi per tre settimane. Il film è entrato nella TOP 10 di Amazon Prime in Italia, Germania e Stati Uniti, dove è rimasto per più di sette settimane. Complessivamente, il film ha raggiunto la Top 10 in 17 paesi attraverso vari servizi di streaming.

“Dangerous” è stato prodotto da Kevin DeWalt, Ben DeWalt e Doug Falconer per Mind’s Eye Entertainment e Falconer Pictures; il film segna l’ultima pellicola di Falconer come produttore, morto improvvisamente nel luglio 2021 prima dell’uscita del film.

L’oro di Yamashita tra storia e leggenda

L’oro di Yamashita citato nel film indicato come il tesoro di Yamashita è il nome dato al presunto bottino di guerra rubato nel sud-est asiatico dalle forze imperiali giapponesi durante la seconda guerra mondiale e presumibilmente nascosto in grotte, tunnel o complessi sotterranei in diverse città. Nonostante le credenze che la ricchezza sia ancora nascosta nelle Filippine e abbia attratto cacciatori di tesori da tutto il mondo per oltre cinquant’anni, la sua effettiva esistenza è stata smentita da molti esperti L’oro di Yamashita fu il soggetto di un complesso procedimento legale avviato in una corte delle Hawaii nel 1988 che vide coinvolti un cacciatore di tesori filippino, Rogelio Roxas, e l’ex Presidente delle Filippine Ferdinand Marcos. Nel corso della sua lunga presidenza durata vent’anni, Marcos fu accusato di aver rubato ingenti somme di denaro dalle tesorerie filippine. Tuttavia, secondo testimonianze della moglie di Marcos, Imelda Marcos, le enormi ricchezze della famiglia sarebbero derivate dal tesoro di Yamashita.

Il professore dell’Università delle Filippine Ricardo Jose ha criticato la teoria secondo la quale il tesoro ritrovato nel Sud-est asiatico sarebbe stato trasportato nel territorio filippino: «Già dal 1943 i giapponesi non avevano più il controllo dei mari… non avrebbe senso portare qualcosa di così prezioso qui quando sai che sarà perso nelle mani degli americani. La cosa più razionale sarebbe stata trasportare il tesoro a Taiwan o in Cina». Lo storico e presidente dell’Istituto Storico Nazionale Ambeth Ocampo ha commentato: «Due dei miti sul capitalismo che incontro solitamente sono il tesoro di Yamashita e le voci che le ricchezze di Eduardo Cojuangco Jr. si siano originate da una borsa di soldi», «Per gli ultimi 50 anni molte persone, sia filippini che stranieri, hanno speso il proprio tempo, soldi ed energie alla ricerca dell’elusivo tesoro di Yamashita», «Quello che mi domando è perché negli ultimi 50 anni, nonostante tutti i cacciatori di tesori, le loro mappe, testimonianze orali e cercametalli sofisticati, nessuno abbia ritrovato niente».

Un film sul presunto tesoro, Yamashita: The Tiger’s Treasure , diretto da Chito S. Roño è uscito nelle Filippine nel 2001. Il film racconta la storia di un ex prigioniero di guerra filippino e quella di suo nipote, a cui rivelò l’esatta locazione del tesoro di Yamashita, essendo l’unico sopravvissuto ad esserne a conoscenza.

, diretto da Chito S. Roño è uscito nelle Filippine nel 2001. Il film racconta la storia di un ex prigioniero di guerra filippino e quella di suo nipote, a cui rivelò l’esatta locazione del tesoro di Yamashita, essendo l’unico sopravvissuto ad esserne a conoscenza. Un episodio della serie televisiva statunitense Unsolved Mysteries , trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 1993, ha analizzato il destino del tesoro accumulato dal generale Yamashita.

, trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 1993, ha analizzato il destino del tesoro accumulato dal generale Yamashita. L’ultima parte del videogioco Medal of Honor: Rising Sun è incentrata sul tesoro di Yamashita.

è incentrata sul tesoro di Yamashita. L’oro di Yamashita fa parte della trama di Dragon di Clive Cussler, romanzo pubblicato dalla Longanesi. È il 10º episodio, in ordine narrativo, delle avventure di Dirk Pitt ed è ambientato nel 1993 due anni dopo le avventure narrate in “Tesoro”.

di Clive Cussler, romanzo pubblicato dalla Longanesi. È il 10º episodio, in ordine narrativo, delle avventure di Dirk Pitt ed è ambientato nel 1993 due anni dopo le avventure narrate in “Tesoro”. L’oro di Yamashita funge da elemento rilevante nella trama di Dead Mine , un film horror thriller uscito nel 2013 e girato in una remota isola indonesiana.

, un film horror thriller uscito nel 2013 e girato in una remota isola indonesiana. La trama del romanzo Il giardino delle nebbie notturne (2012) di Tan Twan Eng è ispirata dal piano del Giglio d’oro dell’armata giapponese, l’operazione che ammassò l’oro di Yamashita.

(2012) di Tan Twan Eng è ispirata dal piano del Giglio d’oro dell’armata giapponese, l’operazione che ammassò l’oro di Yamashita. La vicenda di Rogelio Roxas e Ferdinand Marcos è stata trattata in un episodio della serie televisiva documentaristica britannica Cacciatori di miti .

. Nel film Chi trova un amico trova un tesoro con Bud Spencer e Terence Hill, verso la fine del film, si fa un accenno al tesoro giapponese, il quale tesoro si rivelerebbe composto in gran parte da banconote false.

