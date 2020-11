Dave Bautista protagonista e produttore dell’action fantascientifico Universe’s Most Wanted

Il lanciatissimo Dave Bautista sarà protagonista e produttore dell’action fantascientifico Universe’s Most Wanted. Il sito The Wrap riporta che Bautista sarà diretto dal regista Brad Peyton noto per aver diretto The Rock in Viaggio nell’isola misteriosa, San Andreas e Rampage.

Peyton dirigerà “Universe’s Most Wanted” da una sceneggiatura di F.Scott Frazier (xXx – Il ritorno di Xander Cage) e Jimmy Loweree (Absence) che si svolge in una piccola città che si trova a lottare per la sopravvivenza del mondo quando un’astronave che trasporta i criminali più ricercati e pericolosi dell’universo si schianta nel loro cortile. Il figlio dello sceriffo diventa presto un eroe quando si ritrova ad aiutare un pacificatore intergalattico (Bautista) per impedire al gruppo disorganizzato di prigionieri alieni di scappare e conquistare il mondo.

Peyton dirigerà e produrrà il film con la sua società di produzione ASAP Entertainment insieme a Jeff Fierson, mentre Bautista produrrà tramite la sua società Dream Bros Entertainment insieme a Jonathan Meisner. L’inizio della produzione è previsto in primavera.

“Jeff ed io siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Dave, Jonathan e AGC in questo progetto. Scott e Jimmy sono scrittori fantastici e hanno concepito il perfetto palo di fantascienza che si adatta perfettamente al marchio di ASAP e alla mia sensibilità alla regia”, ha detto Peyton. “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare a Universe’s Most Wanted! Questo è il tipo di avventura divertente, misteriosa e irriverente di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento.”

Bautista è noto per il ruolo di Drax nei film dei Guardiani della Galassia di Marvel Studios, ruolo che riprenderà in Guardiani della Galassia Vol. 3, ma l’attore si è fatto notare anche in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, tanto che il regista lo ha reclutato anche per il nuovo adattamento di Dune in uscita nel 2021. Vedremo Bautista anche nell’action horror con zombie Army of the Dead di Zack Snyder.