Demonic, su Rai 4 il primo film horror realizzato dal regista specializzato in fantascienza Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Humandroid). Il film è stato girato in sordina portando gli amici e una piccola troupe nella foresta canadese durante l’estate con la pandemia di Covid-19 in corso.

Demonic – Cast e personaggi

Carly Pope: Carly

Chris William Martin: Martin

Michael J Rogers: Michael

Nathalie Boltt : Angela

Terry Chen: Daniel

Kandyse McClure: Sam

Jason Tremblay: Agente Derry

Quinton Boisclair: Demone

Derek Versteeg: Detective

Christopher Wardrop: Detective

Demonic – Trama e trailer

Il film racconta di una giovane donna che scatena demoni terrificanti quando le forze sovrannaturali alla radice di un conflitto decennale tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate.

Il nostro commento

“Demonic” è diretto dal regista sudafricano Neill Blomkamp lanciato dal cult District 9, acclamata pellicola d’esordio candidata a 4 Oscar, tra cui Miglior film e sceneggiatura originale, seguita da altri due titoli fantascientifici che purtroppo non sono stati all’altezza: Elysium con Matt Damon e Jodie Foster e Humandroid aka Chappie, una sorta di “Pinocchio incontra Robocop” con Hugh Jackman e Sigourney Weaver.

“Demonic” è un piccolo film girato da Blomkamp con un budget ai minimi termini, circa un milione e mezzo di dollari, e con una altrettanto piccola troupe onde rispettare le restrizioni impartite per il COVID-19; infatti il film è stato girato a metà 2020, nel pieno della pandemia, con location nella Columbia Britannica, in Canada. Il film stroncato dalla critica forse un po’ frettolosamente, come capita spesso con le produzioni horror, vede Blomkamp contaminare la sua amata fantascienza con l’horror a sfondo demoniaco, e lo fa non abusando degli stereotipi legati alle possessioni demoniache, ma ibridando il genere con una tecnologia che ci ha ricordato quella dell’horror fantascientifico The Cell – La cellula con Jennifer Lopez.

Blomkamp sceglie anche una protagonista particolarmente azzeccata, l’attrice canadese Carly Pope che ricorda un po’ la collega svedese Noomi Rapace, e strizza l’occhio al team di cacciatori del Vampires di Carpenter, mettendo in campo un team di preti che in stile James Bond danno la caccia ai demoni per conto del Vaticano, naturalmente armati fino ai denti e con la miglior tecnologia a disposizione.

Blomkamp non riesce sempre a maneggiare con dovizia l’elemento horror, ma bisogna ammettere che l’idea di creare un concept di alto livello approcciandolo come una produzione low-budget, ha generato un film a tratti sorprendente e nel suo complesso, nonostante evidenti lacune, altrettanto godibile. Certo non tutti riusciranno a perdonare a Blomkamp alcune “scorciatoie” sicuramente risultato di un budget ai minimi termini, vedi il finale un tantino frettoloso, ma anche personaggi di contorno appena abbozzati, ma se cercate un mix di fantascienza e horror che coinvolga il filone possessioni demoniache con un minimo di originalità, il “Demonic” di Blomkamp potrebbe fare al caso vostro.

Curiosità sul film