Hocus Pocus 3 è ufficialmente in sviluppo per Disney+

Dopo l’atteso ritorno delle sorelle Sanderson per un sequel tutto all’insegna della nostalgia canaglia, ora apprendiamo dal sito Deadline che è ufficialmente in sviluppo Hocus Pocus 3. Disney+ sta sviluppando il film con Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker che dovrebbero riprendere i loro ruoli.

A dare la notizia di un “Hocus Pocus 3” Sean Bailey, presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production, durante un’intervista al New York Times.

Questa notizia entusiasmerà sicuramente i fan del franchise. Il film originale è uscito nel 1993 ed è un film classico amato che le famiglie si riuniscono per guardare ogni Halloween. Il film segue un trio di streghe che vengono inavvertitamente resuscitate da un adolescente nella notte di Halloween.

“Hocus Pocus 2” ha debuttato su Disney+ nel 2022 riportando in quel di Salem il cast originale. Il sequel come era previsto ha creato divisioni e scontentato una parte dei fan, in realtà l’operazione seppur con qualche inevitabile “ruga” mostrata a quasi trent’anni dall’originale, è stato in realtà un momento molto divertente per i fan meno criticoni. Cosa più importante però per Disney+, è che il ritorno delle Sorelle Sanderson sia stato un successo record, con un impressionante 2,7 miliardi di minuti visionati.

Bette Midler dopo l’uscita del sequel aveva accennato alla possibilità di un “Hocus Pocus 3”:

Non lo so. Sono invidiosa di altri attori che hanno franchise e speravo in un sequel de Il club delle prime mogli, ma non l’abbiamo mai ottenuto. Dopo 30 anni senza sequel di Hocus Pocus, sono sempre stata invidios delle persone che riescono a interpretare il loro personaggio preferito più di una volta. Il fatto che alla fine siamo riusciti a farlo, dopo 30 anni di promozione dell’idea, sono contenta di averlo fatto. Mi piacerebbe avere un franchise, specialmente un personaggio che amo interpretare….Se ce ne fosse un terzo, ovviamente, firmerei, ma non so come si farà. Non riesco a immaginare quale sarebbe la storia, ma amo Winifred, Sarah, Mary e la nostra relazione. Fa bene alle donne. Rimaniamo unite attraverso l’inferno e l’acqua alta, ma causiamo il caos, e non molte donne causano così tanto caos!

“Hocus Pocus 2” di Disney+ diretto da Anne Fletcher (Ricatto d’amore) è il sequel del classico di Halloween anni novanta che vede il ritorno delle sorelle Sanderson per altre divertentissime follie. Il sequel è interpretato da Bette Midler (Il club delle prime mogli), Sarah Jessica Parker (Sex and the City) e Kathy Najimy (Sister Act). Sono passati 29 anni da quando la candela dalla fiamma nera è stata accesa per la prima volta e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studenti liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.