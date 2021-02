Danny Elfman realizzerà la colonna sonora di Doctor Strange 2

Il compositore Danny Elfman torna a collaborare con il regista Sam Raimi per la colonna sonora di Doctor Strange 2 aka Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia.

“Doctor Strange 2” segnerà la quarta collaborazione di Elfman e Raimi iniziata nel 1990 con Darkman, un omaggio del regista di Evil Dead al mondo dei fumetti e dei supereroi / antieroi, con una intrigante prospettiva horror, e proseguita negli anni 2000 per i primi due capitoli della trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire e per il prequel Il grande e potente Oz.

Elfman ha condiviso personalmente la notizia del suo coinvolgimento durante un’intervista con Inverse, e ha anche rivelato di aver già iniziato a prepararsi per il film:

Sto iniziando a fare dei pezzi come lavoro di preparazione per Doctor Strange 2 diretto da Sam Raimi. Anche se non inzierò a lavorarci solo tra diversi mesi, ci sono pezzi di musica registrata di cui hanno bisogno per i set.