Doctor Strange 2 includerà Rintrah il minotauro alieno?

È emerso online un nuovo rumor sul sequel Doctor Strange 2 aka Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia del regista Sam Raimi in cui si afferma che Rintrah, il minotauro alieno, apparirà nel sequel Marvel. Il rumor arriva dal sito The Direct e aggiunge che il personaggio sarà interpretato dall’attore Adam Hugill (1917, The Banishing).

Il nome Rintrah può essere riconducibile alla mitologia di William Blake, ma in questo caso parliamo del personaggio Marvel, un essere intelligente del pianeta extradimensionale di R’Vaal che somiglia ad un minotauro del mito greco, ma dalla pelle verde. Il potenziale magico di Rintrah in qualche modo lo portò all’attenzione di Enitharmon il Tessitore, altro nome riconducibile a Blake, uno stregone inter-dimensionale. Enitharmon prenderà Rintrah sotto la sua ala e inizia ad addestrarlo come apprendista.

Rintrah possiede abilità magiche di base, come il lancio di illusioni, esplosioni magiche, proiezione del corpo astrale, levitazione, proiezione di scudi energetici e viaggio dimensionale, così come altre varie abilità e incantesimi che ha acquisito durante i suoi studi. Inoltre, grazie alla sua biologia R’Vaaliana, possiede le capacità di cambiare forma, comunicare telepaticamente, teletrasportarsi a grandi distanze e mimetizzarsi con l’ambiente circostante in modo camaleontico. Ha anche attributi fisici migliorati, come forza, velocità, riflessi, resistenza e resistenza. Rintrah incontra per la prima volta lo Stregone Supremo Doctor Strange della Terra quando Strange chiede a Enitharmon di riparare il suo Mantello della Levitazione, che era stato strappato in battaglia. Dopo aver riparato il mantello, Enitharmon disse a Rintrah di restituire il mantello a Strange. Rintrah raggiunge Strange subito dopo che il corpo fisico dello stregone era stato gravemente ferito in una battaglia da un demone inviato da Urthona, un mistico alieno dalla stessa dimensione di Strange. Ferito a morte, Strange era stato costretto a rilasciare la sua forma astrale che sarà infine ospitata dal corpo di Rintrah che viaggerà sino al pianeta natale di Urthona dove i due unireanno le forze per sconfiggere il mago alieno.

In “Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia” Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo di Doctor Strange insieme a Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams, che riprenderanno i ruoli di Wong, Karl Mordo e Christine Palmer. Anche Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, alias Wanda Maximoff, avrà un ruolo importante nella storia visto che gli eventi della serie tv WandaVision condurranno direttamente agli eventi di “Doctor Strange 2”. A completare il cast c’è Xochitl Gomez (Il club delle babysitter) che interpreterà America Chavez aka Miss America, una supereroina ispanica LGBTQ proveniente da un altro universo dei fumetti.