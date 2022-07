Stasera in tv: “Dog Days” su Rai 3

Cast e personaggi

Nina Dobrev: Elizabeth

Vanessa Hudgens: Tara

Jon Bass: Garrett

Tone Bell: Jimmy

Eva Longoria: Grace

Ron Cephas Jones: Walter

Finn Wolfhard: Tyler

Elizabeth Caro: Amelia

Lauren Lapkus: Daisy

Adam Pally: Dax

Thomas Lennon: Greg

Ryan Hansen: Peter

Jasmine Cephas Jones: Lola

Michael Cassidy: Dr. Mike

David Wain: Wacky

Tig Notaro: Danielle

Rob Corddry: Kurt

Jessica Lowe: Amy

Toks Olagundoye: Nina

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: Elizabeth

Letizia Ciampa: Tara

Ilaria Stagni: Grace

Larisa Borghian: Amelia

Emanuela Damasio: Daisy

Giorgio Borghetti: Dax

David Chevalier: Peter

Fabrizio Manfredi: Jimmy

Gabriele Patriarca: Garrett

Gabriele Lopez: Greg

Tito Mareddu: Tyler

Ambrogio Colombo: Walter

Giulia Ciucci: Lola

Barbara Sacchelli: Amy

Giò Giò Rapattoni: Ruth

Massimo Triggiani: Dr. Mike

Gabriele Vender: Wacky Wayne

Mariagrazia Cerullo: Sindaco Velez

Antonella Alessandro: Danielle

Enrico Di Troia: Kurt

David Vivanti: Ernie

Irene Di Valmo: Nina

Mattia Di Pasquale: Stanley

La trama

Quando si vive in una grande metropoli ci si può incrociare per anni senza conoscersi mai, questo è quello che accade ai protagonisti di Dog Days fino a quando i loro cani non decidono di farli incontrare e cambiare il destino delle loro vite. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro l’anima gemella…

Curiosità

Il film è diretto dall’attore Ken Marino, al suo secondo lungometraggio da regista dopo la commedia How to Be a Latin Lover (2017).

La sceneggiatura del film è di Elissa Matsueda (Una stagione da ricordare) Erica Oyama (Young Rock).

Ron Cephas Jones (Walter) e Jasmine Cephas Jones (Lola) sono padre e figlia nella vita reale.

Nina Dobrev e Tone Bell hanno interpretato una coppia sposata nella serie tv di breve durata della CBS “Fam” nel 2018.

Il clown che è stato intervistato da Elizabeth e Jimmy invita i due a uscire con lui e altri clown alla Jumbo’s Clown Room. Il Jumbo’s Clown Room è un noto strip club di Los Angeles.

Il film segna il debutto di Elizabeth Phoenix Caro.

“Dog Days” costato 10 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 7.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Craig Wedren & Pink Ape . Wedren è un cantautore, musicista e compositore americano, che ha iniziato la sua carriera come frontman della band post-hardcore “Shudder to Think”.

& . Wedren è un cantautore, musicista e compositore americano, che ha iniziato la sua carriera come frontman della band post-hardcore “Shudder to Think”. La colonna sonora include i brani: “Lonesome” di Dr. Dog, “Wannabe” delle Spice Girls, “Bet Ain’t Worth the Hand” di Leon Bridges, “In the Summertime” di Ray Dorset aka Mungo Jerry, “Host Trai” di Alex Shenkman & Pink Ape, “Oh Yeah, Alright!” di Little Black Book, “I’m So Excited” di Anita Pointer, June Pointer, Ruth Pointer & Trevor Lawrence.

TRACK LISTINGS:

1. Made of Gold (feat. Jasmine Cephas Jones) (Craig Wedren & Pink Ape) 3:06

2. Walking the Dog (feat. Jasmine Cephas Jones) (Craig Wedren & Pink Ape) 3:12

3. Who Let the Dogs Out (feat. Jasmine Cephas Jones) (Craig Wedren & Pink Ape) 3:59

4. Sweet Love (feat. Jasmine Cephas Jones) (Craig Wedren & Pink Ape) 2:52

5. I’m Too Sexy (feat. Jasmine Cephas Jones) (Craig Wedren & Pink Ape) 3:11

6. You’ve Got It (The Right Stuff) (feat. Jasmine Cephas Jones) (Craig Wedren & Pink Ape) 3:18

7. When We Were Older (Craig Wedren & Pink Ape) 4:21

8. How Am I Gonna Get You Up There? (Elevator Score) (Craig Wedren & Matt Novack) 1:21

9. I Miss You / Walter Home Movies / Goodbyes (Craig Wedren & Matt Novack) 5:32

10. Mabel’s True Family / Wake Up / Happy Paws (Craig Wedren & Matt Novack) 5:14

La colonna sonora di “Dog Days” è disponibile su Amazon.