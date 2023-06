Donne sull’orlo di un crisi di nervi – ancora al cinema e prossimamente in Blu-ray Limited Edition con libro

Mentre nelle sale e nelle arene estive sono in programmazione per tutta l’estate 5 film cult degli anni ’80 di Pedro Almodóvar, è partita la campagna di crowdfunding START UP sulla piattaforma www.cgtv.it per pubblicare per la prima volta in Blu Ray Limited Edition numerata e con Booklet esclusivo Donne sull’orlo di una crisi di nervi in versione restaurata.

La Limited Edition Blu Ray numerata (1000 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 pre-acquisti effettuati entro il 24 luglio sulla piattaforma CG tv a questo link:

L’EDIZIONE SARÀ COSÌ COMPOSTA

Blu Ray del film dalla versione restaurata resa disponibile da TF1

Slipcase di cartone con nuovo artwork cinematografico

Artwork originale per l’amaray

Numerazione della copia (1000 totali)

Nome dei partecipanti al crowdfunding

Booklet testuale e fotografico inedito di 24 pagine a cura di Elisa Baldini

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI (Mujeres al borde de un ataque de nervios) 1988

Il film che ha consacrato a livello internazionale il talento di Almodóvar. Un cult della commedia degli equivoci, entrato nella storia del cinema e nell’immaginario collettivo.

Pepa, doppiatrice cinematografica, viene abbandonata dal collega e amante Ivan. Da lui aspetta un bambino ed è pronta a dargli la caccia. Intanto la donna si trova a dover ospitare Candela, un’amica ricercata dalla polizia, mentre in casa sta per arrivare Lucia, l’ex moglie di Ivan, in cerca dell’uomo con l’intento di vendicarsi di lui…

Cast: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma, María Barranco, Kiti Manver, Guillermo Montesinos, Chus Lampreave, Yayo Calvo, Loles León, Angel de Andrés López e la collaborazione di Fernando Guillén Scritto e diretto da Pedro Almodóvar

Premi e Festival

Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 1988, Migliore Sceneggiatura, Premio Ciak Migliore attrice, Carmen Maura – Golden Globe 1989, candidato come Miglior film straniero

Premi Oscar® 1989, candidato come Miglior film straniero – Premi Goya 1989, Miglior Film Miglior sceneggiatura originale, Migliore attrice, Carmen Maura, Migliore attrice non protagonista, María Barranco, Miglior Montaggio – David di Donatello 1989, Miglior regista straniero – Nastri d’argento 1989, Miglior regista straniero – Fotogramas de Plata 1989, Migliore Attrice, Carmen Maura, Migliore attore, Antonio Banderas – Premio Sant Jordi 1989, premio del pubblico Miglior Film, Migliore attrice, María Barranco – Toronto Film Festival 1988, Premio del pubblico – New York Film Critics Circle Awards 1988, Miglior film straniero – European Film Awards 1988, Miglior film giovane, Migliore attrice, Carmen Maura.

Il veicolo migliore per raccontare una storia sono i sentimenti, e naturalmente, l’umorismo. Perché una commedia sia tale deve respirare umorismo, a prescindere dal suo colore. – Pedro Almodóvar

I FILM AL CINEMA

ALMODÓVAR – LA FORMA DEL DESIDERIO è il nome della rassegna composta da 5 i film di culto degli anni ’80 di Pedro Almodóvar in versione restaurata distribuiti al cinema da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – Barz and Hippo: “L’indiscreto fascino del peccato”, “Che ho fatto io per meritare questo?”, “La legge del desiderio”, “Tacchi a spillo” e “Donne sull’orlo di una crisi di nervi, una cinquina perfetta per leggerezza, spavalderia, audacia e capacità corrosiva.