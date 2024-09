Primo ansiogeno e superlativo trailer per Don’t Move, il survival-thriller che Netflix ha presentato alla annuale celebrazione della “Geeked Week”, evento che si è tenuto ad Atlanta, presentato da Joe Manganiello, che ha celebrato per il quarto anno con news ed esclusive anteprime il fandom globale dello streamer.

Il trailer ci mostra come un serial-killer interpretato Finn Wittrock (American Horror Story, Ratched) che “gioca” al gatto col topo con la sua prossima vittima nel mezzo di una foresta. Alla vittima, interpretata da Kelsey Asbille (I segreti di Wind River, Yellowstone), è stato iniettato un qualche tipo di farmaco che porta lentamente ad una paralisi completa del corpo.

Una donna in lutto che spera di trovare conforto nel profondo di una foresta isolata incontra uno sconosciuto che le inietta un agente paralizzante. Mentre l’agente prende gradualmente il controllo del suo corpo, deve correre, nascondersi e lottare per la sua vita prima che l’intero sistema nervoso si spenga.

Don’t Move – Primo trailer ufficiale in lingua originale

Il film girato in Bulgaria è prodotto da Sam Raimi e Zainab Azizi della Raimi Productions, Capstone Studios di Christian Mercuri, Alex Lebovici degli Hammerstone Studios e Sarah Sarandos. Raimi torna a collaborare con i registi Adam Schindler (Shut In) e Brian Netto (Delivery), che in precedenza hanno diretto in tandem tre episodi della serie tv antologica 50 States of Fright sempre prodotta da Raimi.

La sceneggiatura di “Don’t Move” è di T.J. Cimfel e David White, il duo ha scritto insieme anche l’episodio “Vicious Circles” del film horror antologico V/H/S: Viral e il mistery-horror There’s Something Wrong with the Children. Cimfel e White sono alla loro seconda collaborazione con il co-regista Adam Schindler dopo aver scritto il thriller-horror “Shut In”.

“Don’t Move” debutterà su Netflix il 25 ottobre 2024.

Il poster ufficiale del film