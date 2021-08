Stasera in tv: “Doppia Colpa” su Rai 3

Cast e personaggi

Guy Pearce: Evan Birch

Pierce Brosnan: Detective Robert Malloy

Minnie Driver: Ellen Birch

Alexandra Shipp: Hannah

Odeya Rush: Joyce Bonner

Jamie Kennedy: Ross

Clark Gregg: Paul

Doppiatori italiani

Simona Chirizzi: Gretel

Francesco Prando: Evan Birch

Luca Ward: Detective Robert Malloy

Laura Romano: Ellen Birch

Giulia Franceschetti: Hannah

Pasquale Anselmo: Paul

Stefano Thermes: Ross

La trama

Evan Birch è un padre di famiglia e stimato professore in un prestigioso college, dove il suo fascino e la sua reputazione hanno reso molto popolare il suo corso di filosofia. Quando una studentessa di nome Joyce scompare, le precedenti avventure fuori dal campus di Evan spingono sua moglie a mettere in dubbio il suo alibi. Il burbero detective Malloy ha ancora più ragioni per essere sospettoso quando prove cruciali rendono Evan il principale sospettato della scomparsa di Joyce. Improvvisamente, le domande che Evan deve affrontare non sono solo accademiche: sono una questione di vita o di morte.

Curiosità