Stasera in tv: “Dora e la città perduta” su Italia 1

Cast e personaggi

Isabela Moner: Dora Marquez

Madelyn Miranda: Dora da piccola

Eugenio Derbez: Alejandro Gutierrez

Michael Peña: Cole Marquez

Eva Longoria: Elena Marquez

Jeffrey Wahlberg: Diego Marquez

Malachi Barton: Diego da piccolo

Nicholas Coombe: Randy

Madeleine Madden: Sammy

Temuera Morrison: Powell

Adriana Barraza: Abuelita Valerie

Pia Miller: Zia Mami

Q’orianka Kilcher: Principessa Kawillaka

Doppiatori originali

Danny Trejo: Boots la scimmia

Benicio del Toro: Swiper la volpe

Haley Tju: Isa l’iguana

Doppiatori italiani

Margherita De Risi: Dora Marquez

Anita Ferraro: Dora da piccola

Oreste Baldini: Alejandro Gutierrez

Gianfranco Miranda: Cole Marquez

Ilaria Stagni: Elena Marquez

Luca Baldini: Diego Marquez

Mattia Moresco: Diego da piccolo

Lorenzo Crisci: Randy

Emanuela Ionica: Sammy

Roberto Pedicini: Powell

Mirta Pepe: Abuelita Valerie

Domitilla D’Amico: Zia Mami

Angelo Nicotra: Boots la scimmia

Pino Insegno: Swiper la volpe

Dodo Versino: roccia

La trama

Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città perduta d’oro.

Curiosità

Il regista James Bobin (Alice attraverso lo specchio, Muppets 2) dirige Dora e la città perduta da una sceneggiatura di Nicholas Stoller (Capitan Mutanda, Zoolander 2) e Matthew Robinson (Monster Trucks, Love and Monsters), da una storia di Nicholas Stoller e Tom Wheeler (Il gatto con gli stivali, Lego Ninjago: Il film) basata sulla serie animata Dora l’esploratrice creata da Chris Gifford & Valerie Walsh & Eric Weiner.

Isabela Moner (Transformers – l'ultimo cavaliere, Soldado, Istant Family), che interpreta Dora aveva già recitato nel franchise nei panni di Kate, l'amica di Dora, nella seconda serie spin-off Dora and Friends in città (2014).

Nella versione originale la scimmietta Boots è doppiata da Danny Trejo, attore ispanico di film d’azione meglio noto per la serie Spy Kids e per il ruolo di Machete.

Sasha Toro e Marc Weiner riprendono i loro ruoli di Zainetto e Mappa dalla serie animata Dora l’esploratrice.

Come parte della linea temporale della serie, “Dora e la città perduta” è un ponte per la transizione dalla serie originale Dora l’esploratrice alla seconda serie spin-off Dora and Friends in città.

Poiché il film è stato girato in Australia, ha un cast di supporto australiano. Gli attori locali hanno avuto un coach per i dialetti che li ha aiutati con i loro accenti americani.

Nei titoli di coda si vedono piccole creature che suonano un tema musicale familiare, è lo stesso che si può ascoltare nel cartone animato quando Dora fa qualcosa di corretto.

Quando Alejandro sta facendo rifornimento dal retro del suo veicolo, il DVD della trilogia di Pitch Perfect può essere visto tra gli altri oggetti.

Parapata è un nome fittizio per la Città Perduta che potrebbe essere vagamente basato su Paititi in Perù; una città che potrebbe aver avuto più oro dell’intero impero Inca.

Questo è la quarta collaborazione di Isabela Merced con Nickelodeon.

Isabela Merced e Benicio Del Toro erano apparsi insieme un anno prima in Soldado (2018).

Il film è uscito nel 2019, a un anno di distanza dal 20° anniversario della serie Dora l’esploratrice (2000).

Questa è la prima volta che Danny Trejo lavora a un film di Paramount e Nickelodeon. Il successivo sarà SpongeBob – Amici in fuga (2020) coem voce di El Diablo uscito un anno dopo.

Dora e la città perduta è il primo lungometraggio live-action di Paramount Pictures e Nickelodeon adattamento di una serie televisiva animata dai tempi de L’ultimo dominatore dell’aria (2010) uscito 9 anni prima.

Questa è la prima produzione di Dora l’esploratrice dal 2000 in cui Swiper la volpe non è doppaito da Marc Weiner ma da Benicio del Toro.

Quando Dora, Diego e Alejandro hanno le allucinazioni a causa delle spore delle piante, vedono il mondo nello stile artistico della serie animata di Dora l’esploratrice.

Alcune parti del film hanno riferimenti simili a Hey Arnold!: The Jungle Movie (2017), un film d’animazione del 2017 basato sulla serie animata Hey, Arnold! prodotta da Nickelodeon.

“Dora e la città perduta” costato 49 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 119.

La serie animata originale

“Dora l’esploratrice” è una serie tv animata per bambini e un franchise multimediale creato da Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes ed Eric Weiner e prodotta da Nickelodeon Animation Studio. La seria ha debuttato in anteprima su Nickelodeon il 14 agosto 2000 e si è conclusa il 9 agosto 2019. La serie si concentra su una ragazza di nome Dora accompagnata da una scimmia anamorfica conosciuta come Boots. La serie tv è presentata come se fosse un gioco interattivo su CD-ROM con la protagonista che si rivolge spesso agli spettatori. L’idea per la seri è nata dal desiderio di Nickelodeon di creare una nuova serie tv iconica alla stregua di classici televisivi per bambini come Il Piccol’orso e Blue’s Clues. I creatori hanno cercato di combinare entrambi i formati degli spettacoli, con il focus narrativo de “Il Piccol’orso” combinato con l’interattività di “Blue’s Clues”. I creatori hanno ulteriormente sviluppato il concept osservando i bambini in età prescolare arrivando a paragonarli a “dei piccoli esploratori”. Dora è ispanica ed è stata sviluppata per rappresentare la diversità delle culture ispaniche. Inizialmente il personaggio non doveva essere latino, ma dopo che un dirigente di Nickelodeon ha partecipato ad una conferenza sulla mancanza di rappresentazione ispanica, ai creatori è stato chiesto se potevano includere tali elementi. All’inizio c’era esitazione, ma alla fine si sono resi conto di avere “una grande opportunità” e il personaggio è stato progettato come tale. A Nickelodeon e ai ricercatori all’inizio non piaceva l’antagonista Swiper la volpe che consideravano un modello di cattivo un po’ inquietante per i bambini, ma la necessità di includere un personaggio malvagio nella serie ha spito a tenere Swiper come antagonista principale. Nel 2005 è stato lanciato lo spin-off Vai Diego, incentrato su Diego Marquez, cugino di Dora. A marzo 2009, Mattel e Nickelodeon annunciano che Dora avrebbe fuito di un restyling, passando da una bambina ad una adolescente che frequenta la scuola media. Lo stesso anno Mattel e Nickelodeon hanno introdotto una versione preadolescente di Dora, con quattro amiche di nome Naiya, Kate, Emma e Alana chiamate le “Esploratrici” che sono state poi incluse nello spin-off di Dora and Friends in città del 2014. Nel 2012 è stata creata una sigla di apertura in CGI per accompgnare i nuovi episodi della serie.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Dora e la città perduta” sono di John Debney (Jingle Jangle – Un’avventura natalizia) e Germaine Franco (L’ultimo colpo di mamma).

(Jingle Jangle – Un’avventura natalizia) e (L’ultimo colpo di mamma). La colonna sonora include i brani: “The Cliff”, una canzone tradizionale russa interpretata dal Coro dell’Armata Rossa, il tema musicale della serei tv Dora l’esploratrice, “Dangers of Rave Music” cantata da Michael Peña, “Como Ves (Live From The Fillmore)” di Ozomatli, “Backpack Song”, “Map Song”, “Poo Hole Song” e “Freak Out Song” tutte interporetate da Isabela Merced, “In Between Days” dei Cure, “Cinco De Mayo” di Pitbull, “Conga” di Gloria Estefan, il brano “Phantom Of The Opera” di Nicholas Coombe, “Trio Fiesta” di Jed Becker, “Don’t Be Dead Song” di Madeleine Madden, “These Boots Are Made For Walkin'” di Lele Pons, “Hooray! We Did It” interpretata dal cast e “Soy Yo” Bomba Estéreo.

TRACK LISTINGS:

Track Listing

1. Dora The Explorer Theme Song 1:39

2. The Legend Of Parapata 0:53

3. Mad Because You Are Leaving 1:07

4. 10 Years Later 0:52

5. Angry Pygmy 1:17

6. New Cave 1:51

7. And You Are Not Going 1:50

8. First Day Of School 0:37

9. Making Friends 0:45

10. Am I A Weirdo 2:22

11. Wild Goose Chase 2:10

12. Interloper Kidnapped 1:37

13. Alejandro And The Rescue 2:39

14. Let’s Go Find Dora’s Parents 1:06

15. She Knows This Monkey 1:41

16. Juice Box Life Force 2:05

17. Opera House 1:06

18. Quicksand And Scorpions 1:59

19. I’m Alive 1:07

20. Someone Lives Here 1:02

21. Vision Quest 3:40

22. I Had The Weirdest Dream 3:06

23. Inca Aqueducts 4:05

24. I Outwitted You 2:26

25. Parapata Vista 1:12

26. You Have Friends Now 1:48

27. Moon Gate 3:40

28. Camino Real De Parapata 3:43

29. Tilting Room 1:29

30. Alejandro’s Gold 3:02

31. Lost Guardian Of Parapata 2:18

32. Show Me The Correct Path 2:43

33. He Has Angered The Gods 2:44

34. She’s Staring At Us Again 0:39

35. Swiper, No Swiping 0:31

36. Helicopter To Reunions 1:00

37. Need To Explore High School 1:26

38. Dora And The Lost City Of Gold 1:11

39. Hooray! We Did It 3:28