Downton Abbey 2 confermato dall’attore Hugh Bonneville

Hugh Bonneville, attore britannico noto per il ruolo di Lord Grantham nell’acclamata e plupremiata serie tv in costume Downton Abbey e nell’omonimo lungometraggio ha recentemente confermato che è in arrivo un Downton Abbey 2.

Bonneville parlando al sito ET Canada ha confermato una seconda incursione sul grande schermo della famiglia Crawley, ma l’attore ha voluto precisare che prima di un “Downton Abbey 2” la priorità è sconfiggere la pandemia di Covid-19 così da poter lavorare in sicurezza e tranquillità.

Se tutti quelli a cui viene offerto un vaccino si vaccineranno, potremmo fare un film. Faremo un film. È la solita cosa, i pianeti girano in cerchio, stanno cominciando ad allinearsi, ma c’è questa cosa chiamata coronavirus che sta bussando. Finché non sarà sotto controllo in modo ragionevole, non saremo in grado di mettere tutte quelle anatre di fila. Certamente c’è l’intenzione di farlo, ci piacerebbe farlo, siamo disperati di farlo.

La serie televisiva Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inzio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica.

Il primo film ha incassato 194 milioni di dollari nel mondo è stato diretto da Michael Engler, un veterano della serie tv con all’attivo la regia di quattro episodi, incluso lo speciale natalizio del 2015 di due ore, è ambientato nel 1927, ovvero due anni dopo la sesta e ultima stagione della serie tv. La trama segue la famiglia Crawley si sta preparando per una festa piuttosto importante con alcuni grandi ospiti in arrivo, tra cui il re e la regina d’Inghilterra.