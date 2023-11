Elf Me: featurette, nuove foto e colonna sonora del film di Natale con Lillo (disponibile su Prime Video)

Elf Me ha debuttato in esclusiva su Prime Video – Ascolta la colonna sonora del film di Natale con Lillo Petrolo, Anna Foglietta e Claudio Santamaria.

Ha debuttato su Prime Video Elf Me, la fiaba natalizia che vede Lillo Petrolo nei panni di un elfo costruttore di Babbo Natale che si ritrova lontano da casa a salvare il Natale di un ragazzino dislessico vittima di bullismo, e di sua madre giocattolaia in difficoltà.

La trama ufficiale: Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Il cast include anche Anna Foglietta, Giorgio Pasotti, Caterina Guzzanti, Francesco Liso, Giulietta Rebeggiani, Linda Zampaglione, Vincenzo Sebastiani, Orlando Mazza, Cosimo Mazza e Fabio Rovazzi (Speaker del Polo Nord).

Elf Me – Featurette in taliano

Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest’ultima scritta anche da Tommaso Renzoni.

Il cast tecnico: Fotografia Leonardo Mirabilia / Montaggio Francesco Galli / Casting Federica Baglioni / Scenografia Federico Costantini / Costumi Noemi Intino

Elf Me – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Emanuele Bossi (La befana vien di notte 2), Michele Braga (Io sono Babbo Natale) e Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot).

(La befana vien di notte 2), (Io sono Babbo Natale) e (Lo chiamavano Jeeg Robot). Il brano che accompagna il trailer e la canzone del film è una nuova versione di Christmas (Baby Please Come Home) che, per questa occasione, è stata interpretata dalla splendida voce di Annalisa, che ha abbandonato le vesti di cantautrice in cima alle classifiche per immergersi nel clima natalizio. La canzone sarà contenuta anche nell’edizione del nuovo album di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice” (Amazon Music Edition), disponibile in esclusiva su Amazon Music.

1. Gli Elfi Laboriosi 1:25

2. Trip e Babbo Natale 2:19

3. Evil Puppet 2:12

4. Elia e la Mamma 1:05

5. Ciocca Suite 2:29

6. Slittino 3:28

7. Ciocca Sente le Voci 2:03

8. Fuga dai bulli 0:49

9. Volo in Bicicletta 2:26

10. Golem 5:03

11. L’Oca 5:03

12. Al Negozio di Mia Madre 0:45

13. La Trottola 1:53

14. Il Pacco Volante 1:41

15. I Doni per Combattere 1:55

16. Elia e il Papà 2:26

17. La Melma 1:22

18. Trip Alone 0:50

19. La Carta dell’Elfo 1:31

20. Battaglia per Trip 0:58

21. Elfi Renne e Addii 0:47

La colonna sonora di “Elf Me” è disponibile su Amazon.

Elf Me – Nuove foto ufficiali

