Stasera in tv: “Eliminators – Senza regole” su Rete 4

Cast e personaggi

Scott Adkins: Thomas

Wade Bennett: Bishop

Daniel Caltagirone: Ray

James Cosmo: Cooper

Ty Glaser: Stacey

Olivia Mace: Hannah

Mem Ferda: Giordani

Stephen Marcus: George

Nick Nevern: Detective Ispettore Quinn

Lily Ann Stubbs: Carly

Sean Cronin: Big Boss Man

Gurt Bance: Paramedico

David J Biscoe: Agente di polizia

David William Bryan: Uomo d’affari

Richard Carter: Scagnozzo di Giordani

Renée Castle: Gail Callister

Lee Charles: Hoodie

Danny Babington: Guardia della sicurezza

La trama

Un ex agente federale degli Stati Uniti (Scott Adkins) deve abbandonare il programma di protezione dei testimoni e uscire allo scoperto quando la sua casa di Londra viene invasa per errore a causa di un indirizzo sbagliato. Quando l’evento si conclude con più omicidi, la notizia spinge coloro che gli danno la caccia ad inviare l’assassino più pericoloso d’Europa per ucciderlo. Ora in fuga con la vita di sua figlia in pericolo, un padre determinato deve portarla in salvo prima che le persone da cui si è nascosto lo rintraccino.

Il nostro commento

Eliminators – Senza regole si piazza tra i migliori titoli di Scott Adkins, e come ribadiamo ad ogni action che commentiamo: il film è sconsigliato a chi non ama il genere ma continua a denigrarlo per inerzia; a chi cerca insensatamente una qualità cinematografica e dialoghi di spessore da un direct-to-video, ma soprattutto a chi non è un fan di Scott Adkins. Il regista James Nunn, che ha già diretto Adkins in precedenza, miscela con dovizia azione e thriller permettendo al suo protagonista di caratterizzare un personaggio davvero spietato e brutale, ma umanizzandolo al punto da riuscire ad empatizzare con lo spettatore quel tanto che basta. “Eliminators” si lascia guardare e non annoia, due elementi che sono la base per chi ogni tanto ama godersi un discreto action senza pretese, se non quella di intrattenere.

