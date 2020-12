Encanto: primo trailer del nuovo film d’animazione Disney ambientato in Colombia

Disney ha rivelato un primo teaser trailer di Encanto, un nuovo progetto originale targato Disney Animation che uscirà a novembre 2021. Il primo teaser trailer fa parte della lunga lista di annunci fatti in occasione del meeting “Investor Day”. La trama di “Encanto”, che è ambientato in Colombia, segue una giovane ragazza nata in una famiglia che vive in una casa magica in cui tutti possiedono poteri magici, tutti tranne la ragazza in questione che non avendo nessuno dei poteri di famiglia rischia di sentirsi inadeguata rispetto al mondo che la circonda, un po’ come accadeva a Michael Angarano in Sky High – Scuola di superpoteri.

Il 60° lungometraggio di Disney Animation includerà anche musica e canzoni scritte da Lin-Manuel Miranda che prosegue la sua fruttuosa partnership con Disney dopo aver collaborato alle musiche di Oceania, partecipato come compositore speciale alla colonna sonora di Star Wars: Il risveglio della Forza, aver interpretato Jack il lampionaio nel film live-action Il ritorno di Mary Poppins, supervisionato con la Disney una versione per le sale della sua acclamata produzione teatrale Hamilton, versione poi andata in onda su Disney + a causa dellle conseguenze della pandemia COVID-19. Inoltre Miranda sta anche lavorando con il premio Oscar Alan Menken a musica e canzoni del remake live-action La sirenetta.

Encanto è diretto dai registi Byron Howard (regista di Bolt – Un eroe a quattro zampe, Rapunzel – L’interccio della torre, Zootropolis) e Jared Bush (regista di Zootropolis e creatore della serie tv “Penn Zero: Eroe Part-Time”) e co-diretto da Charise Castro Smith, drammaturga e produttrice cubano-americana (serie tv “L’esorcista”, “Hill House” e “Sweetbitter”). La sceneggiatura è stata scritta da Charise Castro Smith con Jared Bush (Oceania) Con canzoni scritte da Lin-Manuel Miranda. Prodotto da Yvett Merino Flores e Clark Spencer. Disney ha fissato la data di uscita di “Encanto” nelle sale a al 24 novembre 2021.

Fonte: Disney