Stasera in tv: “Endless” con Alexandra Shipp su Italia 1

Endless, su Italia 1 il teen-drama del regista Scott Speer (Il sole a mezzanotte, Step Up Revolution) che torna al genere “sovrannaturale” dopo aver diretto Bella Thorne nel thriller Sei ancora qui – I Still see You.

Endless – Cast e doppiatori

Alexandra Shipp: Riley Jean Stanheight

Nicholas Hamilton: Chris Douglas

DeRon Horton: Jordan

Ian Tracey: Richard

Catherine Lough Haggquist: Helen

Eddie Ramos: Nate

Zoë Belkin: Julia

Famke Janssen: Lee Douglas

Aaron Pearl: sig. Douglas

Patrick Gilmore: Jenkins

Barbara Meier: Teri

Vince Walzak: prete

Doppiatori italiani

Giulia Franceschetti: Riley Jean Stanheight

Federico Viola: Chris Douglas

Federico Campaiola: Jordan

Roberto Certomà: Richard

Emanuela Damasio: Helen

Endless – Trama e trailer

Il film segue le vicende di Chris (Nicholas Hamilton) e Riley (Alexandra Shipp), follemente innamorati, che si ritrovano ad essere separati da un incidente orribile che lascia Chris in uno strano limbo tra la vita e la morte. Nell’agonia, Chris vede Riley soffrire, fino a quando non trovano un modo per entrare in connessione e condividere momenti divertenti e profondamente emozionanti, che trascendono dalla vita e dalla morte. È una storia di amore e di perdita, nella quale alla fine i protagonisti sono costretti ad imparare la lezione più dura di tutte: lasciare andare.

Curiosità sul film

Scott Speer (Il sole a mezzanotte – Midnight Sun) dirige da una sceneggiatura scritta dagli esordienti Andre Case con Oneil Sharma.

Famke Janssen e Alexandra Shipp sono state entrambe coinvolte nel franchise live-action degli X-Men. Janssen ha interpretato Jean Grey/Fenice/Fenice Nera in X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006), Wolverine – L’immortale (2013) e X-Men – Giorni di un futuro passato (2014). Shipp ha interpretato Ororo Munroe/Tempesta in X-Men: Apocalisse (2016) e X-Men: Dark Phoenix (2019). Anche se sono stati coinvolti nel franchise, non erano mai state in un film insieme prima di “Endless”.

Note di produzione

Endless è nato dalla collaborazione tra Summerstorm Entertainment e Thunder Road Pictures. Lo scrittore/produttore Sean Finegan (Hyper Media Ventures) e Tara Moross (Cutting Edge) hanno portato una prima bozza della sceneggiatura alla Film House Germany e alla sua società di produzione, la Summerstorm Entertainment, diretta da Gabriela Bacher. Bacher ha quindi presentato a Basil Iwanyk e Erica Lee di Thunder Road Pictures il soggetto, che è diventato il primo di una serie di progetti di sviluppo tra le due società. Negli anni successivi, Bacher, Lee e Finegan hanno sviluppato ulteriormente la storia, puntando sul concetto di dramma romantico sull’amore, la perdita e il lasciar andare, in gran parte ispirato al film di successo Ghost . Scott Speer (Step Up Revolution, Il sole a mezzanotte – Midnight Sun) è entrato a far parte del progetto come regista e il produttore canadese Kevin DeWalt di Minds Eye Entertainment ha firmato come partner di produzione, introducendo anche la società di finanziamenti con base a Calgary, la Invico Capital Corporation. Successivamente il team si è assicurato un cast fantastico, con le riprese che sono iniziate nell’autunno del 2018 nella splendida regione vinicola della British Colombia, nella valle di Okanagan e nelle città di Kelowna e Vernon. Questa era la cornice perfetta per la città di Clearlake, nella California del nord, e hanno fatto in modo di concludere la produzione poco prima che la neve si posasse sui laghi. Alexandra Shipp (Tuo, Simon, il franchise di X-Men) interpreta il ruolo di Riley, una neodiplomata che deve decidere tra una carriera di successo in legge o la sua passione per l’arte. Nicholas Hamilton (It , Captain Fantastic) è il suo ragazzo, Chris, che è meno interessato al college e sostiene la carriera artistica di Riley, che vorrebbe far rimanere con lui nella piccola cittadina di Clearlake. La coppia è supportata da DeRon Horton (Dear White People) nel ruolo di Jordan, lo spirito affine che Chris incontra nel limbo; e Famke Janssen (il franchise di X-Men, il franchise di Taken) nel ruolo della mamma single e lavoratrice di Chris, Lee. Il Direttore della Fotografia del film, Frank Borin ha collaborato con Mark Dobrescu; a Kathy McCoy sono state affidate le scenografie. La post produzione ha avuto luogo presso i Twickenham Studios (Bohemian Rhapsody), che hanno conferito a Endless non solo un eccellente design e mixaggio del suono, ma anche un’eccezionale qualità delle immagini. Dal punto di vista finanziario, Ingenious Media e Argonaut hanno unito le forze con Invico. M2 Media ha introdotto i Twickenham Studios nella produzione e ha fornito i finanziamenti in post-produzione. La produzione è stata resa possibile grazie alla partecipazione di Creative BC, Creative Saskatchewan e del credito d’imposta canadese per il cinema.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Todd Bryanton (2030 – Fuga per il futuro, La casa delle bambole – Ghostland, The Recall – L'invasione) e Nik Freitas (Christmas Trade – Uno scambio per Natale).

The Recall – L’invasione) e Nik Freitas (Christmas Trade – Uno scambio per Natale).

La colonna sonora include la canzone originale "Wish" eseguita da Lily Kershaw che ha anche scritto il brano con Nik Freitas.

Laura Katz ha supervisionato le musiche della colonna sonora. Katz ha supervisionato le musiche anche de L'uomo dei ghiacci – The Ice Road, Estraneo a bordo, SAS: Red Notice, Greenland).

1. Wish – Lily Kershaw & Nik Freitas (4:20)

2. On The Dock – Nik Freitas (1:02)

3. Acceptance Letter – Nik Freitas (1:54)

4. After The Crash – Todd Bryanton (2:41)

5. Bittersweet Memories – Nik Freitas (1:24)

6. I Know You Hear Me – Todd Bryanton (1:36)

7. Perfect – Nik Freitas & Todd Bryanton (2:25)

8. Thin Ice – Todd Bryanton (1:27)

9. Spiritual Communication – Todd Bryanton (3:53)

10. Conjuring Chris – Nik Freitas (1:24)

11. Finding The Watch – Nik Freitas (1:29)

12. I’ve Been In The Storm So Long – Todd Bryanton (1:53)

13. Around The Fire – Todd Bryanton (1:13)

14. The Funeral – Todd Bryanton (2:59)

15. Last Dock Meeting – Nik Freitas (2:30)

16. Desperate Drawing – Todd Bryanton (1:45)

17. Here Because Of You – Nik Freitas & Todd Bryanton (1:50)

18. Live For Me – Todd Bryanton (4:07)

19. The Letter – Nik Freitas (1:33)

20. Follow – Nik Freitas (3:08)

La colonna sonora di “Endless” è disponibile su Amazon.