Enea: terzo trailer del film di Pietro Castellitto (Al cinema dall’11 gennaio 2024)

Terzo trailer per Enea, opera seconda da regista per Pietro Castellitto, nei cinema dall’11 gennaio 2024 con Vision Distribution, dopo l’esordio con I predatori premiato a Venezia.

Pietro Castellitto è anche protagonista del film al fianco del padre Sergio Castellitto, del fratello Cesare Castellitto e del cantautore e rapper Giorgio Quarzo Guarascio meglio noto come “Tutti Fenomeni” al suo esordio come attore. Il cast è completato da Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Clara Galante e Paolo Giovannucci.

La trama ufficiale: Enea rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

Enea – Il nuovo trailer ufficiale

Il film è scritto da Pietro Castellitto e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle e Luca Guadagnino per Frenesy.

Le musiche originali del film sono di Niccolò Contessa (La felicità è un sistema complesso, Troppa grazia), produttore e cantautore romano dietro al progetto musicale “I Cani”. “Enea” segna la seconda collaborazione di Contessa e Pietro Castellitto dopo le musiche per I predatori.

Enea è un gangster movie senza la parte gangster. Una storia di genere senza il genere. La componente criminale del film viaggia silenziosa su un binario nascosto, e sopraggiunge improvvisa nelle fessure dei rapporti quotidiani, sconvolgendo i protagonisti ignari. L’idea era quella di creare una narrazione dove il punto di vista dello spettatore combaciasse con quello di chi subisce il narcotraffico: all’improvviso si può vincere e all’improvviso si può morire, e nessuno saprà mai il perché. I protagonisti sono mossi dal mistero della giovinezza. Non fanno quello che fanno né per i soldi né per il potere. Ma forse per vitalità, per testare il cuore, per capire fino a che punto ci si possa sentire vivi oggi, all’alba di questo nuovo millennio, saturo di guerre raccontate e di attentati soltanto visti. – Pietro Castellitto