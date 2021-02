Mia Wasikowska (“Alice in Wonderland”, “Crimson Peak”), Radha Mitchell (“Attacco al potere 2”, “Pitch Black”) ed Eric Bana (Hulk, Star Trek) hanno firmato per recitare in Blueback, un dramma per famiglie diretto dal regista australiano Robert Connolly che torna a collaborare con Bana dopo il recente crime-drama The Dry.

Il sito Deadline riporta che “Blueback”, basato sull’omonimo romanzo acclamato dalla critica di Tim Winton, è una fiaba ecologista incentrata su Abby, una bambina che durante le immersioni fa amicizia con uno splendido pesce di una specie a rischio nota come “Achoerodus gouldii”. Quando Abby realizza che il pesce è minacciato prende ispirazione dalla madre attivista Dora e affronta i bracconieri per salvare il suo amico. Da qui prende il via il suo viaggio di una vita per salvare le barriere coralline del mondo.

Il film è interpretato anche da Ariel Donoghue e Ilsa Fogg che faranno il loro debutto cinematografico nel ruolo di versioni più giovani del personaggio di Wasikowska. Il cast di supporto include Liz Alexander (Paranormal Incident, Nato per correre) nei panni di Dora anziana, l’esordiente keniota-australiano Albert Mwangi e Clarence Ryan (“Cleverman”, “Wanted” “Dark Places”).

Il sito Variety riferisce che la produzione sarà ambientata in due dei luoghi più remoti del continente (Bremer Bay e Ningaloo Reef nell’Australia occidentale) e utilizzerà una combinazione di marionette animatroniche all’avanguardia create dalla Creature Technology Company (“King Kong: Alive on Broadway”) con CG fornita da Soundfirm (“Peter Rabbit”) di Melbourne. Gli elementi che richiamano il documentario verranno ripresi da un team specializzato di operatori di macchine da presa subacquee che hanno esperienza su film e serie di documentari tra cui “Blue Planet”.

Il regista Robert Connolly dopo il debutto nel 2001 con il thriller The Bank – Il nemico pubblico n° 1 ha diretto anche il dramma Three Dollars, i drammi biografici Balibo e Underground: The Julian Assange Story e il dramma per famiglie Paper Planes – Ai confini del cielo. Connolly ha anche scritto episodi per la recente serie tv The Warriors.