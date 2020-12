Eternals: nuovo merchandise rivela dettagli sui personaggi del film Marvel Studios

Sono disponibili delle nuove descrizioni molto dettagliate sui personaggi del film Eternals di Marvel Studios provenienti da merchandise ufficiale prossimamente in vendita sul sito web indiano Redwolf. La pagina in questione contiene le descrizioni dei dieci Eterni principali presenti nel film.

Il cast del film include Angelina Jolie come Thena, Gemma Chan come Sersi, Brian Tyree Henry come Phastos, Richard Madden come Ikaris, Kumail Nanjiani come Kingo, Lauren Ridloff come Makkari, Salma Hayek come Ajak, Lia McHugh come Sprite, Don Lee come Gilgamesh, Barry Keoghan come Druig e Kit Harrington come un archeologo di nome Dane Whitman.

Gli Eterni sono una razza di alieni immortali provenienti da un pianeta lontano che sono arrivati ​​sulla Terra migliaia di anni fa per proteggere l’umanità da una razza di predatori alieni chiamati Devianti. Gli Eterni furono avvisati della minaccia Deviante dai Celestiali, una razza di costruttori cosmici le cui impronte digitali sono sui mattoni della vita stessa. Simboleggiando eoni di storia tracciati tramite calendari e altre misteriose tecnologie antiche, l’icona Eterni servirà come un sottile cenno al nome di questi esseri divini e immortali.

Parlando in precedenza del film, il regista Chloé Zhao ha spiegato: “Si tratta di questo gruppo di incredibili immortali, ma attraverso il loro viaggio, possiamo davvero esplorare cosa significa essere umani e l’umanità nel nostro tempo su questo pianeta”.

Ikaris è il leader tattico e il più potente Eterno ed è orgoglioso di tenere al sicuro gli altri Eterni. Morale, gentile e carismatico, Ikaris vanta il potere di una forza incredibile, il volo e la capacità di proiettare raggi di intensa energia cosmica dai suoi occhi. Quando i mostruosi Devianti tornano dopo secoli, Ikaris guida la carica per unire gli Eterni dispersi per fermare la nuova minaccia. Sersi è l’Eterno con un’affinità per l’umanità. Sersi è felice di lavorare come curatrice di un museo quanto di salvare gli esseri umani dalla minaccia dei Devianti. Sersi ha la capacità di manipolare la materia, cambiando la composizione di qualsiasi materiale non senziente che tocca. È anche innamorata di Ikaris da secoli e lo aiuta a reclutare gli Eterni per un’ultima missione. Ajak è il leader spirituale degli Eterni. La sua saggezza ha aiutato a guidare la squadra da quando sono arrivati ​​qui dal loro pianeta natale per aiutare a difendere l’umanità dai Devianti e per aiutare gli umani ad avanzare verso la civiltà moderna in cui vivono oggi. Ajak non solo può curare sia gli umani che gli Eterni, ma è anche in grado di comunicare con i Celestiali. Phastos è benedetto dal potere dell’invenzione. È in grado di creare tutto ciò che può immaginare a condizione che abbia abbastanza materie prime a sua disposizione. Nel corso dei secoli, Phasots ha aiutato a spingere l’umanità in avanti tecnologicamente mantenendo sempre il suo splendore nascosto nell’ombra. Makkari è la donna più veloce dell’universo. Usa la sua super velocità cosmica per esplorare i pianeti alla ricerca degli Eterni e, in quanto unico Eterno non udente, il boom sonoro che accompagna la sua corsa cosmica non la colpisce. Druig può usare l’energia cosmica per controllare le menti degli uomini. Druig si è allontanato dagli altri Eterni perché non è d’accordo con il modo in cui hanno interagito con l’umanità nel corso dei secoli. Distaccato e potente, a volte è difficile determinare se è amico del nemico. Gilgamesh è il membro più forte e gentile della squadra. Diventa il partner di fatto di Thena quando gli eventi del passato la esiliano dal resto della squadra. Capace di proiettare un potente esoscheletro di energia cosmica, Gilgamesh è un feroce guerriero che è diventato leggendario per i suoi combattimenti con i Devianti nel corso della storia. Thena, una feroce guerriera più a suo agio in battaglia che in qualsiasi altro posto, ha la capacità di usare l’energia cosmica per formare qualsiasi arma portatile a cui possa pensare. Spesso scontrosa e distaccata, stringe un’improbabile amicizia con Gilgamesh che abbraccia secoli. Kingo è l’Eterno con il potere di proiettare proiettili di energia cosmica con le sue mani. Nel corso dei secoli si è innamorato dell’idea di fama. Al giorno d’oggi, è una famosa star di Bollywood che deve lasciare la sua vita di ricchezza e celebrità per aiutare la squadra a respingere la nuova minaccia Deviante.

Il film degli Eterni arriverà nei cinema il 5 novembre 2021.

Fonte: Screenrant