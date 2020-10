Dopo le sei nomination relative ai film che si contenderanno il premio per la Miglior Opera Prima, l’European Film Awards integra un ulteriore tassello in vista della serata in cui verranno assegnati i premi di quest’anno. Sono stati infatti annunciati i quattro film che concorrono per il Miglior Film d’Animazione.

Le nominations sono state decise da un comitato composto dal membro dell’EFA Board Béatrice Thiriet (Francia), dalla regista Anca Damian (Romania), dal produttore Antonio Saura (Spain) e, in rappresentanza di CARTOON, l’Associazione Europea del Cinema di Animazione, da Diogo Carvalho (produttore, Portogallo), Camilla Deakin (produttrice, Regno Unito) e Norbert Laporte (rappresentante istituzionale, Lussemburgo).

La cerimonia degli Oscar europei si terrà il 12 dicembre 2020, quando verranno ufficializzati tutti i premi. Un’edizione degli European Film Awards che, come comunicato di recente, si terrà in versione interamente virtuale, nella speranza che, almeno in questa forma, ossia costretti dalle contingenze, sia l’ultima volta. Di seguito trovate invece i quattro titoli in corsa in ambito animazione.

CALAMITY

Francia, Danimarca

SCRITTO E DIRETTO DA Rémy Chayé

PRODOTTO DA Henri Magalon & Claire Lacombe

JOSEP

Francia, Belgio, Spagna

DIRETTO DA Aurel

SCRITTO DA Jean-Louis Milesi

PRODOTTOT DA Serge Lalou

KLAUS – I SEGRETI DEL NATALE

KLAUS

Spagna

DIRETTO DA Sergio Pablos

SCRITTO DA Sergio Pablos, Jim Mahoney & Zach Lewis

PRODOTTO DA Jinko Gotoh, Sergio Pablos & Marisa Román

ANIMATO DA Yoshimichi Tamura, Victor Ens, Sergio Martins, Charlie Bonifacio, Slaven Reese, Matt Williames & David Lamas Grimaldi

THE NOSE OR THE CONSPIRACY OF MAVERICKS

НОС, ИЛИ ЗАГОВОР “НЕ ТАКИХ”

Russia

DIRETTO DA Andrey Khrzhanovsky

SCRITTO DA Andrey Khrzhanovsky & Yury Arabov

PRODOTTO DA Andrey Khrzhanovsky & Nikolay Makovsky

ANIMATO DA Stepan Biryukov, Yekaterina Boykova, Andrey Voloshin, Fazil Gasanov, Dmitry Ivanov, Natalia Marchenkova, Lidia Mayatnikova, Alla Soloviova, Anastassia Sembon, Mikhail Tumelya, Natalia Fedosova, Alexander Khramtsov & Varya Yakovleva