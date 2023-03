Evelyne tra le nuvole: trailer della commedia con Eleonora Giovanardi e Violante Placido (Al cinema dal 30 marzo)

Dal 30 marzo nei cinema d’Italia con Orange Film Evelyne tra le nuvole, una nuova commedia diretta da Anna di Francisca (La bruttina stagionata) che può contare su un cast internazionale che include Eleonora Giovanardi, Violante Placido, Claire Nebout, Gilbert Melky e Antonio Catania.

Evelyne tra le nuvole – Trama e cast

Una donna sui quarant’anni, Sofia (Eleonora Giovanardi), vive in montagna, isolata dal mondo, dove persino le connessioni internet sono difficili. Gestisce un antico casale, posizionato nel punto più in alto, fuori dal paese, trasformato in agriturismo, e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del suo latte. Ha deciso di ristrutturare quel luogo, ereditato dai genitori, per poi convertirlo in un posto dove accogliere turisti che approdano lì un po’ da tutte le parti, in cerca di pace ma anche di sapori imperdibili. Un giorno si presenta un tale, uno “straniero” di una nota compagnia telefonica internazionale, che ritiene quello spazio ideale per collocare un ripetitore che porterà il progresso non solo a Sofia ma a tutta la zona, rompendo un equilibrio naturale e familiare. Come far convivere antiche usanze, ricette e silenzi con un inevitabile approccio con le nuove tecnologie in grado di migliorare la nostra vita?

Il cast è completato da Violante Placido, Gilbert Melky, Antonio Catania, Claire Nebout, Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini.

Evelyne tra le nuvole – Trailer e video

Curiosità sul film

La regista Anna Di Francisca ha diretto anche La bruttina stagionata, Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, Fate un bel sorriso, il film tv Il mondo di Mad ed episodi delle serie tv Un medico in famiglia e Le ragioni del cuore.

Anna di Francisca dirige “Evelyne tra le nuvole” da una sua sceneggiatura scritta con Laura Fischetto da un soggetto di Anna Di Francisca e Javier Munoz.

Il team che ha supportato la regista Anna di Francisca dietro le quinta ha incluso il direttore della fotografia Roberto Cimatti, la scenografa Marianna Sciveres e la costumista Donatella Cianchetti.

L’attore francese Gilbert Melky è noto per ruoli in Questa casa non è un albergo, Regine per un giorno, Dopo la vita, Angel-A, Largo Winch e più recentemente ha interpretato Marc-Antoine de Lenverpr nella serie tv Destnini in fiamme.

L’attrice francese Claire Nebout ha recitato in La contessa di Castiglione, Cortex, Graziella, Alba nuova, L’insolente, Il cavaliere di Lagardère.

Note di regia

“Evelyne tra le nuvole” è una “commedia sofisticata”, che ha per tema la comunicazione in senso lato… quindi anche l’apertura alle varie nuove tecnologie, senza rinunciare a tutto ciò che è radicato nel territorio ed è diventato un’eredità da difendere, un patrimonio da non disperdere. A volte l’amore e la protezione delle tradizioni e del territorio possono coincidere anche con il rispetto per la cultura, senza voler dire chiusura al nuovo, ma piuttosto apertura a innovazioni che abbiano un senso. Credo che questo film sia in qualche modo un film “green” in senso assoluto, perché si parla di rispetto per il territorio, per l’ambiente, ma si evocano anche madri e nonne che hanno trasmesso culture e saperi come quello della nostra protagonista per le erbe. Sofia riesce ad affascinare i suoi ospiti con i suoi racconti… È una “cantastorie” che coccola le sue mucche a suon di musica e le accarezza con un buffo marchingegno che contribuisce a produrre un latte ancora più buono! Tratta le sue creature come fossero sue figlie, chiamandole per nome e curandole quando si ammalano… Presta attenzione alle fasi lunari anche per la loro alimentazione. Discute però anche di energia eolica o di bioedilizia, perchè è una moderna donna imprenditrice. Le sue ricette ma anche i luoghi accompagneranno sempre la vita dei suoi amici, a cui in fondo lei, nella sua semplicità, ha trasmesso di fatto cultura, un valore a cui non si può rinunciare. L’intenzione è quella di raccontare un mondo arcaico, ma anche attuale, dando però a entrambe le parole il giusto senso e significato, mai appunto di chiusura, ma piuttosto di crescita e di conoscenza, di approfondimento. È fondamentale affiancare ai protagonisti italiani interpreti di altre nazionalità. Raccontare il loro sguardo straniero, le ragioni che li spingono a venire qui, a cercare il silenzio e la pace e a scoprire un’Italia poco raccontata…Il tono vuole essere quello leggero e ironico di una commedia che sia europea, non solo italiana, vicino allo spirito e allo stile di alcuni film inglesi o francesi quali “Calendar Girls” o “L’erba di Grace” piuttosto che “La famiglia Bèlier” o “50 primavere”. La fotografia ha toni caldi e l’uso di alcuni effetti serviranno a sottolineare la bellezza e la “magia” dei luoghi di ripresa in cui la pietra di Bismantova avrà il ruolo di regina. La realtà viene dipinta con colori e tinte “estremi”, un modo di vedere il mondo in cui le emozioni ogni tanto ci concedono di dimenticare la razionalità. [Anna Di Francisca]

Evelyne tra le nuvole – La colonna sonora

Le Musiche originali del film sono del compositore Paolo Perna i cui crediti includono colonne sonore per i documentari Treccani e Gentile – Il mecenate e il filosofo e L’oro di Cuba. Perna e la regista Anna Di Francisca hanno collaborato anche per Il mondo di Mad e Due uomini, quattro donne e una mucca depressa.

i cui crediti includono colonne sonore per i documentari Treccani e Gentile – Il mecenate e il filosofo e L’oro di Cuba. Perna e la regista Anna Di Francisca hanno collaborato anche per Il mondo di Mad e Due uomini, quattro donne e una mucca depressa. Paolo Perna è nato a Roma e ha studiato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, diplomandosi in Direzione d’orchestra, Composizione e Canto lirico. Ha lavorato nel 1988-89 nella Repubblica Sudafricana, nei teatri dell’opera di Cape Town e Durban, come assistente del direttore d’orchestra. Insegna Direzione di coro al Conservatorio “Respighi” di Latina. Dal 1994 al 2019 ha diretto il Rome International Community Choir.

Evelyne tra le nuvole – Foto e poster