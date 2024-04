Fantastici 4: Julia Garner nel cast del reboot Marvel come Silver Surfer

Julia Garner, tre volte premio Emmy per il suo ruolo di Ruth Langmore nella serie tv Ozark e vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione di Anna Delvey nella miniserie tv Inventing Anna, interpreterà Silver Surfer nel nuovo reboot Marvel Fantastici 4. Più precisamente Garner sarà l’Araldo Shalla-Bal, in una delle incarnazioni di Silver Surfer. Nei fumetti i diversi araldi sono individui che servonoi Galactus il Divoratore di Mondi. Frugano nell’universo alla ricerca di pianeti desiderabili da consumare per il loro padrone e segnalano la sua venuta. A questi araldi viene conferita una frazione del Potere Cosmico di Galactus.

«Solco i cieli. Catturo le onde gravitazionali della Singolarità Primordiale e cavalco le galassie. Sono un fantasma… un baluginio, troppo rapido per essere percepito dall’occhio umano. Sfreccio lungo un universo in espansione, schivando le macerie infuocate del tempo e dello spazio che si fondono tra loro. Scorgo un leviatano che esala il suo ultimo respiro, che scaglia maledizioni nella lingua degli dèi antichi, che si contorce, mentre le sue stesse interiora si calcificano in strane formazioni cristalline. Sto assistendo alla nascita di un nuovo regno… un’immagine speculare in frantumi della creazione che ripete la stessa sfida cosmica in un ciclo eterno. Vedo i maestri di questo regno, nuovi dèi esuberanti che collezionano vite mortali per vanità e diletto. Vedo molti campioni ascendere e precipitare nel loro nome. Vedo eroi contro eroi… fratelli contro fratelli… intrappolati in una spirale di violenza senza fine, antica quanto il tempo stesso. Ma scorgo anche i semi di una fratellanza ribelle. Fa sbocciare atti di eroico sacrificio, di speranza provocatoria. Ed è la speranza che mi porta ad infrangere le barriere dello spazio e del tempo. È la speranza che guida la mia ricerca nei quattro angoli del cosmo. È la speranza che mi porta a solcare i cieli… Tanto tempo fa, feci una promessa ai miei compagni. Non importa quanto ci vorrà, o fin dove dovrò viaggiare. Manterrò quella promessa. Li troverò, e li riporterò a casa. Questa è la parola… di Silver Surfer.

Shalla-Bal nei fumetti

Il personaggio di Shalla-Bal è stato creao da Stan Lee e John Buscema per l’albo Silver Surfer n.1 del 1968. Trattasi dell’Imperatrice del pianeta Zenn-La, una utopica civiltà di pace e illuminazione nonché amante di Norrin Radd. Quando Galactus arriva sul loro pianeta, Radd si offre volontario per diventare l’araldo del Divoratore di Mondi, in cambio Zenn-La avrà salva la vita. Norrin Radd riceve così il Potere Cosmico e diventa Silver Surfer, separandosi così da Shalla-Bal per molto tempo. Alla fine, Radd / Surfer si ribella a Galactus, che lo intrappola sul pianeta Terra come punizione. Il demone Mefisto che anela l’anima nobile di Surfer, percepisce l’angoscia di questa separazione e utilizza Shalla-Bal come pedina nel suo conflitto con il Surfer. Come parte del suo piano, Mefisto sostituisce la coscienza di Shalla-Bal in modo da farle credere di essere una cittadina della Latveria di nome Helena, e il Dottor Destino organizza con lei un falso matrimonio per far sì che il Surfer si scontri con i Fantastici 4. Come avrete notato, nei fumetti non è Shalla-Bal a diventare l’araldo ma il suo amante Norrin Radd. Esiste però una continuity alternativa del personaggio di Terra X e Universo X, in cui Shalla-Bal si unisce all’amante Norrin come secondo Silver Surfer, entrambi servono così come araldi gemelli del secondo Galactus.

Fantastici 4 – Il cast confermato

Julia Garner che ha vinto tre Emmy Awards per il suo ruolo di Ruth Langmore nella serie tv Ozark, nonché un Golden Globe per la sua interpretazione di Anna Delvey nella miniserie tv Inventing Anna, si unisce ad un cast che già include: Pedro Pascal (The Last of Us) nel ruolo di Reed Richards alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile; Joseph Quinn (Stranger Things) nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa.

Il film è ambientato negli anni ’60 e sarà diretto da Matt Shakman (WandaVision) da una sceneggiatura di Josh Friedman, basata su una bozza precedente scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

Il reboot “Fantastici 4” uscirà nei cinema il 25 luglio 2025.

Fonte: Deadline