La saga di Fast and Furious fruirà di un finale diviso in due parti, il sito Deadline riferisce che Universal Pictures sta programmando di concludere la saga action con un decimo film diviso in due parti, con Justin Lin che tornerà a dirigere “Fast 10” e “Fast 11”.

Nel frattempo Fast & Furious 9: The Fast Saga è stato posticipato al 28 maggio 2021 onde evitare uno scontro diretto con la nuova data di uscita del nuovo film di Bond, No Time To Die, slittato al 2 aprile 2021. “Fast and Furious” è un franchise da 5 miliardi e 891 milioni di dollari che oltre alla serie principale ha generato lo spin-off Hobbs & Shaw con The Rock e Jason Statham, uscito nel 2019 con un incasso globale di 759 milioni di dollari, un secondo spin-off al femminile guidato da Michelle Rodriguez attualmente in sviluppo e una serie tv animata per il web Fast & Furious Spy Racers disponibile su Netflix.

La trama ufficiale di “Fast and Furious 9”: Non importa quanto tu sia veloce, nessuno supera il proprio passato. Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dagli schemi con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro orizzonte pacifico. Questa volta, quella minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vuole salvare coloro che ama di più. Il suo team si unisce per fermare un complotto sconvolgente guidato dall’assassino più abile e dal pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob (John Cena, The Suicide Squad del prossimo anno). “F9” vede il ritorno di Justin Lin come regista, che ha diretto il terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della serie. Lo scenario di questo nono capitolo diventa globale: da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, da un bunker segreto in Azerbaigian alle brulicanti strade di Tbilisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia sarà messo alla prova come mai prima d’ora.

“Fast and Furious 9” vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Charlize Theron e Sung Kang di nuovo nei panni del “defunto” Han. I nuovi arrivati del franchise includono John Cena nel ruolo del fratello di Dominic Toretto, la rapper Cardi B vista in Le ragazze di Wall Street – Business Is Business e il cantante e attore portoricano Ozuna al suo debutto americano.