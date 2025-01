Lo scrittore R.L. Stine (Piccoli brividi) annuncia che oltre all’imminente “Prom Queen”, ci sono altri tre film della serie horror “Fear Street” in sviluppo per Netflix.

Fear Street: Prom Queen – R.L. Stine annuncia altri tre film del franchise horror in fase di sviluppo per Netflix

Dopo l’annuncio lo scorso aprile di Fear Street: Prom Queen, lo scrittore R.L. Stine (Piccoli brividi) che ha creato il franchise horror ha rivelato che ci sono altri tre film di “Fear Street” attualmente in fase di sviluppo.

Stine parlando con il sito THR ha dichiarato: “Gli sceneggiatori stanno lavorando. Quindi incrocio le dita”.

I primi tre film, Fear Street Parte Uno: 1994, Fear Street Parte Due: 1978 e Fear Street Parte Tre: 1666, andati in onda su Netflix e tutti diretti da Leigh Janiak, sono basati sulla serie di libri La strada della paura, un mix di slasher e sovrannaturale, che R.L. Stine ha lanciato nel 1989 e concluso nel 1999 con lo spinoff Fear Street Seniors. Nell’estate del 2005, Stine ha ripreso “Fear Street” con la miniserie in tre parti Fear Street Nights (Notti di terrore: La vendetta, Giochi a mezzanotte a Alba di tenebra). Nel 2010 le vendite della serie superavano gli 80 milioni di copie. Nel 2014 Stine ha ripreso la pubblicazione con nuovi libri pubblicati fino ad aprile 2017. Nel 2018 viene pubblicata la serie Return to Fear Street che al momento conta tre volumi.

Per quanto riguarda gli spinoff, nel 1995 è stata creata una serie di libri ispirata alla serie “Fear Street”, chiamata Ghosts of Fear Street, rivolta a bambini dagli 8 ai 12 anni. In ogni libro, un bambino di 12 anni (a volte con i suoi amici o la sua famiglia) vive un’avventura terrificante a Fear Street, una piccola strada nella città di Shadyside nota per essere frequentata da fantasmi e mostri. “Ghosts of Fear Street” pubblicata dal 1996 al 1998 conta 36 titoli, ma in Italia la pubblicazione si ferma a 12.

Anche i film di “Fear Street” sono ambientati nella città di Shadyside e ruotano attorno a un gruppo di adolescenti che cercano di spezzare la maledizione che grava sulla loro città da centinaia di anni.

In Fear Street: Prom Queen diretto da Matt Palmer (Calibre) da una sua sceneggiatura che ha scritto insieme a Donald McLeary:

La stagione del ballo di fine anno alla Shadyside High è in corso e il branco di “It Girls” della scuola è impegnato con le sue solite campagne dolci e feroci per la corona. Ma quando una coraggiosa outsider viene inaspettatamente nominata alla corte e le altre ragazze iniziano a scomparire misteriosamente, la classe dell’88 si ritrova improvvisamente a vivere una serata del ballo da urlo.

Fear Street Prom Queen – Video annuncio con immagini dal set

“Fear Street: Prom Queen” è interpretato da India Fowler (The Nevers, Insomnia), Suzanna Son (Red Rocket, The Idol), Fina Strazza (Paper Girls, Above the Shadows), David Iacono (The Summer I Turned Pretty, Cinnamon), Ella Rubin (The Idea of ​​You) e Chris Klein (Sweet Magnolias, American Pie). Il cast è completato da Lili Taylor (Outer Range, Manhunt) e Katherine Waterston (The End We Start From, Perry Mason).

Una notte di primavera, una dolce luce lunare, cinque bellissime candidate a reginette del ballo, coppie di ballerini al ballo di fine anno della Shadyside High: questi dovrebbero essere gli ingredienti per tanto romanticismo. Invece sono una ricetta per il terrore…

Il poster ufficiale di “Prom Queen”