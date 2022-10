Festa del Cinema 2022: annunciati i vincitori della Pellicola d’Oro

Si è tenuta nell’ambito della Festa del Cinema di Roma presso lo spazio REGIONE LAZIO (Lazio Terra di Cinema) all’Auditorium Parco della Musica, la premiazione de La Pellicola d’Oro.

Durante l’evento sono stati premiati:

Segretaria di Edizione Paola Bonelli per il film “I Fratelli de Filippo” di Sergio Rubini.

Direttore di Produzione Carlo Traini per il film “Il Cattivo Poeta” di Gianluca Jodice.

Premio alla Carriera Angelo Cortese Pittore di Scena.

Tra i presenti: Valeria Allegritti (Assessore alla Cultura del Comune di Roma), Giovanna Pugliese (Uff. Cinema della Regione Lazio), Avv. Andrea Canali ( Anica), Franco La Posta (predidente APAI). Cinzia Loreti (presidente AIARSE: gli studenti del Cine TV Rossellini e del Liceo Artistico Alessandro Caravillani).

Le aziende: Romolo Sormani (Rancati), Laura Nobili (Tirelli), Gianluca Franculli (Scenarredo), Franco Ragusa (Presidente AIAT-SFX Effetti Speciali del Set). Sergio Giussani Produttore.

Il premio cinematografico “La Pellicola d’Oro” è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “S.A.S. Cinema” di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis, sottolineando la collaborazione del: MiC Direzione Generale Cinema, , l’ANICA, l’APA, l’Ass.For. Cinema.

Ponendosi l’obiettivo di portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico.

Si ringraziano le Associazioni Professionali de l’APAI e dell’AIARSE

La Pellicola d’Oro

una nuova voce per la salvaguardia delle professioni e per un sostegno alle associazioni ed industrie del cineaudiovisivo in Italia. L’Associazione Nazionale Poliprofessionale Art. 9 Cultura & Spettacolo con il supporto dell’Associazione Culturale S.A.S., è nata per iniziativa di professionisti del settore come; scenografi, registi, architetti, costumisti, giornalisti, autori della fotografia, ed altre professioni indispensabili che compongono la filiera e che operano nel campo del cineaudiovisivo, creandosi l’obbiettivo, attraverso questa nuova entità associativa di promuovere, divulgare, difendere e valorizzare tutte le professioni della filiera e in particolar modo quei mestieri e artigiani che lavorano dietro le quinte di un opera filmica che spesso vengono dimenticati nei titoli di coda.

Si tratta tra l’altro di mestieri e professioni autenticamente e storicamente collocati tra arte e artigianato al più alto livello, essendo lo spettacolo, nelle sue diverse forme espressive, una delle più antiche osannate forme di comunicazione, una delle più alte espressioni dell’anima, una palestra di creatività che vede come protagonisti non solo coloro che sono a contatto diretto con il pubblico, ma anche tutti quei professionisti che rendono possibile la loro realizzazione. Il Premio de La Pellicola d’Oro nasce nel 2011 ideata e voluta dallo scenografo e regista Enzo De Camillis. Per la prima Edizione, la cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Valentini sede della Provincia di Roma in colaborazione con le Associazioni professionali del settore e con la presenza di illustri professionisti come Franco Mariotti, Roberto Perpignani, Maurizio Ponzi e all’epoca, l’Assessore alla Cultura dela Provincia di Roma Cecilia D’Elia.

Negli anni successivi il premio diventa sempre più una realtà e una esigenza di riconoscere anno dopo anno le maestranze e gli artigiani del nostro cinema. Molte associazioni di professionisti hanno fatto richiesta di far parte del premio de La Pellicola d’Oro inserendo a oggi le seguenti professioni: Direttore di Produzione; Operatore di Macchina; Capo Elettricista; Capo Macchinista, Attrezzista di Scena; Sarta di Scena, Tecnico effetti speciali; Sartorie Cineteatrali; Capo Costruttori; Maestro d’Armi; Creatore di Effetti Sonori (Rumoristi); Story Board Artist; e la Migliore Attrice e il Miglior Attore vodati dalla troupe. Un riconoscimento di affetto della troupe ai protagonisti dell’opera.