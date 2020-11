Stasera in tv: Final Score su Italia 1

Cast e personaggi

Dave Bautista: Michael Knox

Pierce Brosnan: Dimitri Belav

Ray Stevenson: Arkady Belav

Alexandra Dinu: Tatiana

Martyn Ford: Vlad Ivanov

Lara Peake: Danni

Amit Shah: Faisal Khan

Lucy Gaskell: Rachel

Ralph Brown: il capo del Commando Steed

Julian Cheung: agente Cho

Aaron McCusker: il capitano Reynolds

Bill Fellows: il sovraintendente Thompo

La trama

Un gruppo di criminali pesantemente armati prende il controllo di uno stadio pieno di 35.000 tifosi. L’ex soldato Michael Knox (Dave Bautista) è costretto ad usare le abilità del suo background militare e tutto ciò a sua disposizione per salvare gli spettatori, inclusa la vita della figlia di un compagno caduto.

Il nostro commento

Descritto come Trappola di cristallo ambientato in uno stadio, in realtà Final Score è una sorta di remake, fatte le dovute distinzioni, del thriller d’azione A rischio della vita, un godibile action interpretato Jean-Claude Van Damme negli anni novanta. Final Score presenta una confezione impeccabile, apprezzabili picchi di brutalità, un protagonista, il lanciatissimo Dave Bautista in un ruolo cucito a misura della sua stazza e un ruolo di supporto per l’ex James Bond Pierce Brosnan che regala al film qualche punto in più a livello di recitazione. Se conoscete il film con Van Damme, siete fan di Die Hard e apprezzate Bautista non possiamo che consigliarvi caldamente Final Score che si pone una spanna sopra la miriade di film d’azione direct-to-video su piazza.

Curiosità

La sceneggiatura del film è scritta da David T. Lynch & Keith Lynch meglio noti come “The Brothers Lynch” con Jonathan Frank (The Tournament)

Il film, ambientato nel vecchio terreno del West Ham United, durante una partita immaginaria di Coppa dei Campioni con giocatori fittizi del West Ham United, presenta apparizioni cameo degli ex giocatori del West Ham Tony Cottee e Rufus Brevett.

Il film inizia con notizie su “Sukopia, Russia” che ricorda “Sokovia”, paese dell’universo cinematografico Marvel, di cui Dave Bautista fa parte nei panni di Drax il distruttore, parte importante dei film Avengers: Avengers: Age of Ultron (2015) e Captain America: Civil War (2016).

Final Score segna la seconda collaborazione tra il regista Scott Mann e l’attore Dave Bautista dopo l’action Bus 657 (2015).

Sia Pierce Brosnan che Dave Bautista hanno recitato in almeno un film di James Bond. Brosnan ha interprtetato Bond da GoldenEye (1995) a La morte può attendere (2002) e Bautista è apparso in Spectre (2015).

Il personaggio di Dave Bautista si chiama Mike Knox, tale era il nome da ring di un ex wrestler della WWE che lavorava con Bautista.

I realizzatori dopo aver presentato una parte preliminare del film alla censura britannica sono stati informati che il film avrebbe probabilmente ricevuto un certificazio “18+” per due momenti di violenza sadica, che mostrano un uomo accoltellato all’inguine e la testa di un altro spinta in una friggitrice. Il film è stato formalmente classificato “15+” dopo che sono state apportate riduzioni a queste scene.

Le musiche originali del film sono di James Edward Barker (Gwen) e Tim Despic (Resa dei conti). Barker e Despic hanno collaborato con il regista Scott Mann anche per il thriller d’azione 657.

La colonna sonora include i brani: “Two Tribes” di Frankie Goes to Hollywood, “Street Poetry” di DAM, “Can’t Go Wrong” DI Wiley, “Love Of The Game” e “Gloves Are Comin’ Off” di 7KingZ, “Break” di Joshua Adams, “Zing A Little Zong” di Bing Crosby & Rosemary Clooney.

