Stasera in tv: “Frammenti di Memoria” su Rai 2

Cast e personaggi

Emilie Ullerup: Michelle Miller

Giles Panton: Dan Miller

Carlo Marks: Luke Williams

Miranda Frigon: Kate

Jason Schombing: Detective Bennett

Lucie Guest: Nancy Williams

Ryan S Williams: Tyler

Chiara Guzzo: Jocelyn

Arpad Balogh: Andrew

Serge Houde: Dr. Thorston

Kerry Sandomirsky: Dr. Carter

Angela Palmer: Poliziotto

Donnie MacNeil: Cassiere

La trama

Michelle Miller (Emilie Ullerup) è una sonnambula cronica. Lei e suo marito Dan Miller (Giles Panton) stanno cercando di avere il loro primo figlio dopo che lei ha avuto un aborto spontaneo l’anno prima. Una notte entra nella camera da letto del suo vicino Luke Williams (Carlo Marks) mentre sua moglie Nancy è fuori città. Fanno sesso; lei non ne è a conoscenza ma lui non solo lo sa ma si innamora perdutamente di Michelle e decide di voler lasciare Nancy per lei. Michelle rimane incinta, ma non sa se il bambino è di Dan o di Luke.

Curiosità