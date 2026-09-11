Francesca Michielin si esibirà sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, durante la cerimonia di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, portando sul palco il nuovo corso musicale avviato con l’album “Magia Bianca”. La presenza della cantautrice veneta, annunciata nell’ambito della serata conclusiva del festival, lega così la chiusura della Mostra del Cinema di Venezia a una voce pop italiana che negli ultimi anni ha alternato scrittura, direzione artistica, televisione e concerti dal vivo.

Francesca Michielin alla chiusura della Mostra del Cinema di Venezia

Per Francesca Michielin, nata a Bassano del Grappa e cresciuta artisticamente tra pop, elettronica e cantautorato, il palco della Sala Grande rappresenta uno dei passaggi più visibili di questa fase. La cerimonia di chiusura della Biennale Cinema 2026, tradizionalmente seguita da pubblico, addetti ai lavori e stampa internazionale, farà da cornice alla sua esibizione nella serata in cui vengono consegnati i principali riconoscimenti della rassegna.

La scelta arriva in un momento di rilancio creativo per l’artista, che negli ultimi mesi ha presentato un progetto molto legato all’immaginario femminile e alla narrazione simbolica. Non solo canzoni, dunque. Anche un modo di costruire scena, suono e racconto, con riferimenti che passano dalla cultura pop a un medioevo reinventato, tra figure marginali, rituali e leggende.

“Magia Bianca”, il nuovo album e una fase diversa del percorso artistico

Il 12 giugno Michielin ha pubblicato “Magia Bianca”, album che segna l’avvio di una nuova tappa nel suo percorso. Il disco, nelle intenzioni dell’artista e nella lettura che ne è stata data finora, lavora su un confine mobile tra realtà e fantasia: dentro ci sono streghe, riti, simboli, personaggi femminili fuori dalle cornici consuete. Un materiale narrativo che si presta al palco, ma anche a un contesto come quello veneziano, dove musica e cinema spesso si sfiorano.

Il progetto conferma la tendenza della cantautrice a non restare ferma su un solo registro. Dopo gli esordi televisivi, i festival, le collaborazioni e le esperienze di conduzione, Francesca Michielin ha continuato a muoversi su territori diversi, cercando una forma personale di pop d’autore. “Magia Bianca”, in questo senso, sembra voler allargare la scena: non più soltanto il brano, ma un universo riconoscibile, fatto di immagini, riferimenti e piccoli cortocircuiti tra passato e presente.

Dal Lido al tour: le date autunnali dopo l’estate

L’esibizione alla Mostra del Cinema di Venezia arriva mentre Michielin sta portando il nuovo album dal vivo con “Strega comanda Summer Tour”, spettacolo costruito in due assetti diversi: da una parte il trio acustico, più raccolto e diretto; dall’altra la full band, con un impatto sonoro più ampio. Una doppia formula che permette di adattare i brani a spazi e pubblici differenti, senza perdere il filo narrativo del disco.

Dopo la parentesi estiva, il calendario proseguirà in autunno con una serie di concerti nei teatri e nei club italiani. La partenza è fissata per l’8 novembre a Trento, poi l’11 novembre a Venezia, il 13 novembre a Torino, il 15 novembre ad Ancona e il 16 novembre a Firenze. A seguire, il tour toccherà Bari il 20 novembre, Bologna il 22, Trieste il 23, Padova il 25, Roma il 28, Milano l’1 dicembre e Napoli il 3 dicembre. Un percorso fitto, da Nord a Sud, che accompagnerà l’album nei mesi successivi alla presentazione.

Una serata tra cinema, musica e pubblico internazionale

La cerimonia di chiusura della Mostra è uno dei momenti più attesi del calendario veneziano: luci accese sulla Sala Grande, delegazioni dei film in concorso, giurie, fotografi schierati all’ingresso del Palazzo del Cinema. In quel contesto, l’intervento musicale di Francesca Michielin avrà il compito di inserirsi nel ritmo di una serata istituzionale, ma seguita anche da un pubblico più largo, tra dirette, aggiornamenti online e commenti dai social.

Per la cantautrice veneta, il passaggio al Lido aggiunge un tassello a un anno già segnato da nuova musica e attività live. Venezia, poi, non è una cornice neutra: per chi arriva dalla regione, suonare durante la chiusura della Biennale Cinema porta con sé anche un valore di prossimità, quasi di ritorno a casa, pur dentro una vetrina internazionale. Sarà una presenza breve, come accade spesso nelle cerimonie, ma collocata in un punto preciso del racconto: la chiusura di un festival e, per Michielin, l’apertura pubblica di una stagione artistica che sta prendendo forma concerto dopo concerto.