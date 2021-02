Un anno prima che sullo schermo si incontrino le icone fanta-horror Alien e Predator, un’altra coppia di leggendarie icone horror, Freddy Kruger di Nightmare e Jason Voorhees di Venerdì 13 si incontravano / scontravano in Freddy vs. Jason, un crossover del 2003 diretto dal Ronny Yu de La sposa di Chucky e scritto da Damian Shannon e Mark Swift, co-autori della storia e della sceneggiatura del “Venerdì 13” originale.

“Freddy vs Jason” uscito dopo sette capitoli della saga di “Nightmare” e dieci della saga di Venerdì 13 stabilì ufficialmente che Jason e Freddy condividevano lo stesso universo e con un incasso mondiale che sfiorò I 115 milioni di dollari divenne l’incasso più alto di entrambe le saghe. Ora ritroviamo Freddy e Jason in un divertente e davvero ben fatto video parodia musicale che fa il verso al crossover trasformando le due icone horror in “amiconi” che suonano la hit del 1990 “More Than Burns” degli Extreme, così come avveniva nel video musicale ufficiale con voci e chitarra acustica. Per l’occasione nel video c’è anche un cameo dal cadavere di Pamela Voorhees e un rivisitazione dell’inquietante ed evocativo suono “Ki Ki Ki, Ma Ma Ma” creato da Harry Manfredini per la colonna sonora del film, in cui il compositore decise di ridurre le parole “Kill / Uccidere” e “Mommy / Mamma” a due sillabe. Queste parole sono state prese direttamente da una scena del film originale del 1980 in cui Pamela Voorhees, interpretata da Betsy Palmer, dice con la voce di Jason: “Killer Her, mommy! / Uccidila, mamma!”.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Altre parodie musicale di The Merkins includono altre leggendarie icone horror: Michael Myers in un’esilarante interpretazione di Halloween della hit “Faith” di George Michael, il Ghostface di Scream che canta “I Just Called to Say I’ll Kill You” e il clown Pennywise di IT che fa il verso alla della scena del talent show del film Napoleon Dynamite.

