Frozen 2 è il film più visto in streaming del 2020

Frozen 2 è stato il film più visto in streaming del 2020. Il sito The Wrap riporta riporta che “Frozen 2” è stato il film più trasmesso in streaming del 2020, seguito da Oceania.

“Frozen 2” non è stato coinvolto nella chiusura dei cinema seguita alla pandemia globale di Covid-19, in realtà il film non ha raggiunto il gradimento del film originale, ma ha battuto l’originale al box-office con un incasso di 1 miliardo e 450 milioni contro l’altrettanto ragguardevole incasso del primo film di 1 miliardo e 280 milioni.

“Frozen 2” è stato trasmesso in streaming per 14,9 miliardi di minuti, con “Oceania” che conquista il secondo posto con 10,5 miliardi di minuti. La Disney domina la classifica con sette titoli su dieci, con tre film che sono invece targati Netflix di cui un settimo posto occupato da Spenser Confidential, la commedia d’azione con Mark Wahlberg che rappresenta l’unico outsider rispetto ad un parterre dove sono i titoli per famiglie a fare la parte del leone. Il podio è chiuso dal terzo posto di Pets 2 – Vita da animali (14.9 miliardi di minuti).

La classifica è completata dal film Pixar Onward (8,3 miliardi di minuti) che ha fruito di una breve corsa nelle sale prima della pandemia, il film d’animazione Il Grinch (6.2 miliardi di minuti), la versione per le sale prodotta da Disney dell’acclamato musical Hamilton (6,1 miliardi di minuti), il film Netflix “Spenser Confidential” con Mark Wahlberg (5,3 miliardi di minuti), il remake live-action Aladdin (5.1 miliardi di minuti) e i film d’animazione Toy Story 4 e Zootropolis chiudono la classifica, tutti titoli Disney che durante la loro corsa nelle sale hanno tutti superato il tetto del miliardo d’incassi nel mondo.

1. Frozen 2 (14.9 miliardi) – Disney +

2. Oceania (10.5 miliardi) – Disney +

3. Pets 2 – Vita da animali (9.1 miliardi) – Netflix

4. Onward (8.4 miliardi) – Disney +

5. Il Grinch (6.2 miliardi) Netflix

6. Hamilton (6.1 miliardi) – Disney +

7. Spenser Confidential (5.4 miliardi) – Netflix

8. Aladdin (2019) (5.1 miliardi) – Disney +

9. Toy Story 4 (4.4 miliardi) – Disney +

10. Zootropolis (4.4 miliardi) – Disney +